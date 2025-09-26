पुणे

Ajit Pawar : शांतीत क्रांती! अजितदादांचा मनपा निवडणुकीआधी भाजपला 'दे धक्का', जुने सहकारी परतणार; आज पक्षप्रवेश

Ajit Pawar Boost Before Civic Polls : अजित पवार यांनी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाला धक्का दिला आहे. त्यांचे दोन नेते आज अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश करणार आहेत. आज सकाळी त्यांचा पक्षप्रवेश होईल, अशी माहिती आहे.
Ex-BJP and NCP Leaders Join Ajit Pawar Camp : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनेक नेत्याचं पक्षांतर सुरु आहे. अशातच आता अजित पवारांचे दोन जुने सहकारीही त्यांच्याबरोबर काम करणार आहेत. आज पुण्यात अजित पवारांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

