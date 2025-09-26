Ajit Pawar : शांतीत क्रांती! अजितदादांचा मनपा निवडणुकीआधी भाजपला 'दे धक्का', जुने सहकारी परतणार; आज पक्षप्रवेश

Ex-BJP and NCP Leaders Join Ajit Pawar Camp : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनेक नेत्याचं पक्षांतर सुरु आहे. अशातच आता अजित पवारांचे दोन जुने सहकारीही त्यांच्याबरोबर काम करणार आहेत. आज पुण्यात अजित पवारांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .अजित पवार यांनी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाला धक्का दिला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष जालिंदर कामठे आणि जिल्हा भूविकास बँकेचे माजी संचालक मुरलीधर निंबाळकर आज अजित पवारांच्या उपस्थितीत करणार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये प्रवेश करणार आहेत. दोघांनीही यापूर्वी अजित पवारांबरोबर काम केलं आहे..Ajit Pawar यांनी Solpaur Flood मुळे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली अन् शेतकऱ्यांना दिला शब्द | Flood | Sakal News.आज सकाळी साडेनऊ वाजताच्या दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षाच्या पुणे जिल्हा कार्यालयात त्यांचा प्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. कामठे हे सध्या भाजपमध्ये तर, निंबाळकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात आहेत. कामठे हे भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष आहेत. या दोन्ही नेत्यांच्या घरवापसीमुळे पुरंदर आणि इंदापूर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाची ताकद वाढणार आहे..Ajit Pawar: पाहणी करताना अजित पवार पूरग्रस्तावर घसरले, बघा काय म्हणाले? | Maharashtra Flood News | Sakal News.आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागाकडे लक्ष ठेऊन आहेत. येथील नेत्यांना त्यांनी आपल्या पक्षात घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात अजित पवारांकडे अजून कोणते नेते येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.