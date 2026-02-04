अजितदादांचा शेवटचा संवाद, कुणासोबत काय बोलले? विमान अपघाताआधीचा कॉल सर्वांना ऐकता येणार

Last Call of ajit pawar Before Plane Crash राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात अकाली निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर आता अपघाताबाबत अनेक प्रश्नही उपस्थित केले जात आहे. अजित पवार यांनी दुर्घटनेआधी कुणाशी संवाद साधला होता, त्यांचं काय बोलणं झालं होतं याबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. अजित पवार यांचा शेवटचा फोन कॉल आता सर्वांना ऐकता येणार आहे. .मुंबईहून बारामतीला अजित पवार सभेसाठी येत होते. त्यावेळी बारामतीत विमानतळावर त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. यात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या अपघाताआधी अजित पवार फोनवर कुणाशी आणि काय बोलले होते याचं रेकॉर्डिंग सर्वांना ऐकवलं जाणार आहे. यात अजित पवार नेमकं काय म्हणाले होते हे स्पष्ट होणार आहे..पुण्यात भाजपचा महापौर ठरला! अजितदादांनी दिलेला शब्द NCPने पाळला, फडणवीसांसोबत झाली होती चर्चा.अजित पवार यांचा फोनवरचा शेवटचा संवाद सर्वांना ऐकता येणार आहे. बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात त्यांचा शेवटचा फोन कॉल ऐकवला जाणार आहे. अजित पवार यांच्यावर बारामतीत विद्या प्रतीष्ठानच्या प्रांगणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लाखो कार्यकर्ते समर्थक अजूनही भेट देत आहेत. दरम्यान, अजितदादांचा शेवटचा फोन कॉल ऐकणं हा कार्यकर्त्यांसाठी भावूक क्षण असणार आहे..अपघाताचं प्रकरण सीआयडीकडेदिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आला आहे. उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या अकस्मात मृत्यू किंवा अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये सखोल, निष्पक्ष आणि बहुआयामी तपास व्हावा, या उद्देशाने प्रशासन व न्यायव्यवस्थेकडून सीआयडीकडे तपास सोपविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.