पुणे

Ajit Pawar last phone call : अजित पवारांचा अपघातापूर्वी शेवटचा फोन पुतण्याला; ८ वाजून ३७ मिनीटांनी बोललेल्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Ajit Pawar viral audio : अजित पवारांच्या अपघातापूर्वी पुतण्याला केलेल्या शेवटच्या फोन कॉलची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली असून ८.३७ वाजताचा हा संवाद चर्चेत आहे.
Ajit Pawar last phone call

Ajit Pawar last phone call before accident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ajit Pawar Audio Clip Viral : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातग्रस्त होण्यापूर्वी काही क्षण त्यांनी साधलेल्या शेवटच्या संवादाचा ऑडिओ कॉल आज (ता. 4) बारामतीत माध्यमांना ऐकविला गेला. बारामती तालुक्यातील काटेवाडी येथील श्रीजित पवार या अजितदादांच्या पुतण्याने त्यांना निवडणूकीच्या उमेदवारासंदर्भात एक मेसेज केला होता, तो वाचून अजित पवार यांनी श्रीजित पवार यांना फोन केला होता.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Rohit Pawar
Supriya Sule
Baramati
Parth Pawar
Deputy Chief Minister Ajit Pawar
Deputy Chief Minister Ajit Pawar birthday
Baramati police
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.