Ajit Pawar: बिबट्यांची नसबंदी करणार; अजित पवार यांची माहिती, केंद्र सरकारकडे पाठविणार प्रस्ताव

Leopard Sterilization: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर व खेड तालुक्यातील बिबट्यांच्या वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यातील बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी त्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. तसेच, बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी ४० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिली.

