Ajit Pawar: बिबट्यांची नसबंदी करणार; अजित पवार यांची माहिती, केंद्र सरकारकडे पाठविणार प्रस्ताव

पुणे : ‘‘जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यातील बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी त्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. तसेच, बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी ४० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिली..‘दिशा कृषी उन्नतीची’ या विषयावर आयोजित बैठकीनंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील बिबट्यांची संख्या वाढत असून वन्यप्राणी आणि मानव संघर्षाला आता वेगळे वळण लागले आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात १६ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचे लोण राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतही पोहोचले आहे..Ajit Pawar: महायुती म्हणून लढण्यासाठी प्रयत्नशील; उपमुख्यमंत्री अजित पवार, स्थानिक निवडणुकांबाबत भाष्य.त्यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पवार यांना बैठकीत विनंती केली. त्यावर पवार यांनी थेट केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. त्यावेळी बिबट्यांची नसबंदी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना यादव यांनी केली. दरम्यान, गुजरातमधील वनतारा प्रकल्पात सुमारे ५० बिबटे पाठविण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले..जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यात सकाळी वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश चंद्रा यांच्याशी पवार यांनी संपर्क साधून सूचना केली. त्यासाठी उपकरणे लागणार असून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले..Pune News: पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘एआय’ मोफत; ‘व्हीएसआय’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय.‘१२५ बिबटे पकडणार’जिल्ह्यात विशेषतः जुन्नर तालुक्यात ऊस शेतीमुळे बिबट्यांच्या अधिवासाला पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्यांची संख्या २०० वरून ८०० वर गेली आहे. त्यामुळे या भागात मानव-बिबट्या संघर्ष टोकाला गेला आहे. यावर उपाय करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने वनविभागाबरोबर बैठक घेऊन राज्य स्तरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा ऊहापोह बैठकीत केला. बिबट्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्याबरोबरच त्यांची नसबंदी करण्याची सूचना केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केली. त्यानुसार १२५ बिबटे पकडण्यात येणार असून त्यासाठी निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.