पुरुषांच्या गळ्यात सोनं म्हणजे बैलाच्या गळ्यात...! अजितदादांनी गोल्डमॅन नेत्यांची घेतली शाळा, काय म्हणाले?

Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंगावर सोन्याचे भरपूर दागिने घालून फिरणाऱ्या गोल्डमॅन कार्यकर्ते आणि नेत्यांची फिरकी घेतली. सोनं हे स्त्रीधन असून ते स्त्रियांनाच शोभून दिसतं असं अजित पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सोमवारी एका ज्वेलरी शोरूमच्या उद्घाटन कार्यक्रमात गेले होते. त्यावेळी गोल्डमॅन म्हणून मिरवणाऱ्या पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना अजित पवार यांनी झापलं. गळ्यात मोठ्या साखळ्यांचे दागिने घालून वावरणारे गोल्डमॅन बरेच प्रसिद्ध आहेत. मात्र अजित पवार यांनी या गोल्डमॅनना सोन्याचे दागिने घालण्यावरून सुनावलं. सोन्याचे दागिने स्त्रियांनाच शोभून दिसतात, पुरुषांनी त्या भानगडीत पडू नये असं अजित पवार म्हणाले.

