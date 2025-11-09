Ajit Pawar: अजित पवारांच्या ‘त्या’ दाव्याने आश्चर्य

पुणेः मुंढव्यातील चाळीस एकर जमिनीच्या खरेदी प्रकरणात एकही रुपया दिलेला नसल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..वकिलांच्या मते असा ‘विश्वासावर आधारित’ कोटींचा करार हे मालमत्ता व्यवहारांच्या पारदर्शकतेला धोका निर्माण करणारे उदाहरण ठरू शकतो. अशा पद्धतीने जर व्यवहार होऊ लागले, तर व्यवहारांमधील वित्तीय शिस्त आणि कायदेशीर जबाबदारी दोन्ही धोक्यात येतील..कुलमुखत्यारधारकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया या कंपनीसोबत थेट खरेदीखत केले. या जागेचे बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन ३०० कोटी असल्याचे दस्तामध्ये नमूद आहे. त्यामुळे ३०० कोटींवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क, तर एक टक्का स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मेट्रो कर असे एकूण सात टक्के म्हणजे २१ कोटी इतके मुद्रांक शुल्क होते..जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या ‘लेटर ऑफ इन्टेन्ट’नुसार (जागेच्या वापराच्या उद्देशाबाबतचे पत्र) केवळ पाच टक्के शुल्क माफ करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांची खातरजमा न करता मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन पाचशे रुपये इतक्या मुद्रांकावर शुल्कावर दस्त नोंदविला आहे. दरम्यान, अजित पवार यांनी या प्रकरणात एकही रुपयाचा व्यवहार झाला नसल्याचा दावा केल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..कसा होतो व्यवहार? सामान्य खरेदी-विक्रीव्यवहारांत साठेखत करून काही रक्कम आगाऊ दिली जाते. उर्वरित देयकासाठी वेळमर्यादा व अटी ठरवल्या जातात. वकील, बँका आणि निबंधक कार्यालयाकडून या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्याशिवाय कोणताही दस्त पूर्ण होतनाही. मात्र या व्यवहारात सर्व प्रक्रिया वगळून थेट खरेदीखत तयार करण्यात आले..Mundhwa Land Deal: व्यवहार होणार रद्द; ४२ कोटींचा दणका; तहसीलदार येवलेवर गुन्हा दाखल, अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीविरोधातही तक्रार.जमिनीचा व्यवहार कितीही विश्वासाने झाला तरी त्याचा पाया नेहमी पुराव्यावरच असावा लागतो. एकही रुपया न देता थेट खरेदीखत होणे म्हणजे व्यवहाराच्या मूळ कायदेशीर संकल्पनेलाच आव्हान आहे. हा प्रकार म्हणजे कायदेशीर दक्षतेपेक्षा राजकीय शक्तीवर आधारित व्यवहाराचे उदाहरण वाटते.- अॅड. राकेश उमराणीमाझ्यासह सर्वच जणांना या व्यवहाराचे आश्चर्य वाटले. कुठलाही एक रुपयाही न देता हा व्यवहार झाला. कितीही विश्वासू लोक असले तरी पैसे गेले तरी चालतील; पण तज्ज्ञांशी चर्चा करून असे व्यवहार केले पाहिजेत.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.