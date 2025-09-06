गालबोट न लागता मिरवणुका पार पडाव्यात; अजित पवार यांचं पुण्यातील हत्या अन् सोलापूर IPS अधिकाऱ्याच्या वादावर मौन

पुण्यात आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीचा उत्साह आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीबाबत बोलताना म्हटलं की, सगळीकडे आज विसर्जन मिरवणूक निघणार आहे. यात मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला वेळेत सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र अजित पवार यांनी पुण्यात ऐन गणेशोत्सवात झालेल्या हत्या प्रकरणी आणि सोलापूरच्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यासोबतच्या वादावर मौन बाळगलं..विसर्जन मिरवणुकीबाबत सर्व मंडळांसोबत चर्चा केल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. आज विसर्जन मिरवणुकीचा उत्साहाचा दिवस आहे. गेल्या १० दिवसात पुण्यासह राज्यात कायदा सुव्यवस्था नीट ठेवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केलाय. यासाठी सर्वांनीच चांगलं सहकार्य केलं असंही अजित पवार म्हणाले..वर्षभरापूर्वी जिथं मेहुण्याला संपवलं, तिथंच लेकाची हत्या; बाप तुरुंगात, पुण्यात टोळीयुद्धाचा भडका.पुण्यात ऐन गणेशोत्सवात टोळीयुद्धाचा भडका उडालाय. आंदेकर आणि कोमकर यांच्या टोळीयुद्धात एका १९ वर्षीय तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलीय. वनराज आंदेकर यांची हत्या केल्यानंतर वर्षभरातच त्यांच्या हत्या प्रकरणी तुरुंगात असणाऱ्या आरोपीच्या मुलावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. गोविंदा कोमकर असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. या प्रकरणी अजित पवार यांना विचारलं असतं त्यावर उत्तर देणं टाळलं. कुठेही गालबोट न लागता मिरवणूक पार पडावी, बाप्पाकडे तुमच्या मनात जे आहे ते मागितलं असं त्यांनी सांगितलं..अजित पवार यांनी एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला केलेल्या फोन कॉलची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर होतेय. कारवाईला गेलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला कार्यकर्त्याच्या विनंतीवरून फोन केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओवरून उलटसुलट चर्चाही सुरू आहे. अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर याबाबत स्पष्टीकऱण दिलंय. दरम्यान, प्रत्यक्ष विचारणा केली असता त्यांनी मौन बाळगलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.