गालबोट न लागता मिरवणुका पार पडाव्यात; अजित पवार यांचं पुण्यातील हत्या अन् सोलापूर IPS अधिकाऱ्याच्या वादावर मौन

Ajit Pawar : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक वेळेत पार पडावी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना अजित पवार यांनी पुण्यात ऐन गणेशोत्सवात झालेल्या हत्या प्रकरणी आणि सोलापूरच्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यासोबतच्या वादावर मौन बाळगलं.
पुण्यात आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीचा उत्साह आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीबाबत बोलताना म्हटलं की, सगळीकडे आज विसर्जन मिरवणूक निघणार आहे. यात मानाच्या गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला वेळेत सुरुवात व्हावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र अजित पवार यांनी पुण्यात ऐन गणेशोत्सवात झालेल्या हत्या प्रकरणी आणि सोलापूरच्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्यासोबतच्या वादावर मौन बाळगलं.

