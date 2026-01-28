पुणे

वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केल पण स्वतःचं तसंच राहिलं; अजितदादांसोबत अपघातात २९ वर्षीय पिंकी मालीचा मृत्यू

Crew Member Pinky Mali Dies : बारामतीत झाले्ल्या विमान अपघातात पिंकी माळी या क्रू मेंबरचा देखील मृत्यू झाला आहे. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटुंबियांवर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे.
आज सकाळी अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला असून या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. यात पायलटसह विमानाच्या क्रू मेंबरचा देखील समावेश आहे. पिंकी माळी असं २९ वर्षीय क्रू मेंबरचं नाव असून तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटुंबियांवर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. वडिलांनी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिने स्वत:च्या स्वप्नांना बाजुला सारलं होतं. अशी माहितीदेखील आता पुढे आली आहे. तिच्या वडिलांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.

