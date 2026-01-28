वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केल पण स्वतःचं तसंच राहिलं; अजितदादांसोबत अपघातात २९ वर्षीय पिंकी मालीचा मृत्यू

आज सकाळी अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला असून या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. यात पायलटसह विमानाच्या क्रू मेंबरचा देखील समावेश आहे. पिंकी माळी असं २९ वर्षीय क्रू मेंबरचं नाव असून तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या कुटुंबियांवर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. वडिलांनी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिने स्वत:च्या स्वप्नांना बाजुला सारलं होतं. अशी माहितीदेखील आता पुढे आली आहे. तिच्या वडिलांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. .तिचे वडील म्हणाले, ''माझी मुलगी पिंकी माळी. काल मला फोन करून सांगितलं की मी अजित पवार यांच्यासोबत बारामतीत जाणार आहे. तिथून नांदेडला जाणार आहे. या आठवड्यात लागोपाठ चौथ्यांदा अजित पवारांसोबत जाणार होती. ३ वर्षे इंडियन एअरलाइन्समध्ये होती. त्यानंतर खासगी कंपनीत नोकरी सुरू केलीय'', असं त्यांनी सांगितलं..Ajit Pawar Death News LIVE Updates : घरातला माणूस गेलाय! मनोज जरांगे पाटील भावूक, अंत्यदर्शन घेण्यासाठी बारामतीत दाखल .पुढे ते म्हणाले, ''सकाळी गेली होती. कालच बोलणं झालं होतं. आम्हाला टीव्ही लावल्यावर तिच्या मृत्यूची माहिती समजली. टीव्ही लावल्यावर अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाल्याचं ऐकून हातपाय गळले. ती कलिनात कंपनी आहे. ते फोन उचलत नाहीत. आम्हाला बॉडी कुठून भेटेल? चार्टर्ड फ्लाइट होती त्यात काय त्रुटी होत्या हा नंतरचा भाग आहे. आता मुलगी गमावली'', असंही ते म्हणाले..''१९८९ मध्ये मी दिल्ली विमानतळावर काम करायचो. ड्रायक्लिन करायचो, त्यावेळी हातातून चूक झाली होती पंतप्रधानांच्या विमानात चूक झाली होती. मला ओरडले होते. मी मुलीला हे सांगायचो. ती माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडत होती. मॉडेलिंग की एअर होस्टेस अशी दोन काम तिला आली होती. माझं स्वप्न पूर्ण करायला ती एअर होस्टेस बनली. तिचं २९ वय होतं. १२ पास झालं होतं. लग्न झालेलं. तिचे मिस्टर पुण्यात कामाला आहेत. भावालाही पायलट बनवायचं होतं'' असंही त्यांनी सांगितलं..Ajit Pawar Plane Crash : अपघातग्रस्त विमान चालवणारे पायलट नेमके कोण होते? १५ वर्ष विमान चालवण्याचा होता अनुभव.दरम्यान, ''मुलीने अजित पवारांसोबत फोनवरही बोलणं करून दिलं होतं. पदाधिकारी असल्यानं चर्चा केली. पक्षातले असल्याचं सांगितल्यावर फोनवर बोलणं झालं. मुंबईला आल्यावर भेटू असं म्हणाले होते. व्हॉटसअप मेसेज आलाय लेकीचा अजितदादांसोबतच्या फोटोचादेखील दिला होता'', असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.