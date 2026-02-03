Ajit Pawar Plane Crash : विमान अपघातानंतर अजित पवार यांची ओळख घड्याळामुळे नव्हे तर दुसऱ्या कारणामुळे पटली; पोलिस सुत्रांकडून खुलासा

Ajit Pawar identity confirmation : बारामतीतून एक मोठी माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर प्रथम दर्शनी त्यांची ओळख घड्याळामुळे पटली, असे बोलले जात होते. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबत वेगळीच माहिती समोर आली आहे. वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडून तपास सुरू झाल्यानंतर अनेक बाबी समोर येत आहे..पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्या ओळखीचा आधार घड्याळ नव्हता, तर त्यांच्या उजव्या हातावरील कुर्ता (शर्ट) यावरील विशिष्ट कापड आणि त्याची रचना होती. घटनास्थळी त्यांच्या डाव्या हातावर घड्याळासारखा दिसणारा भाग आढळून आला होता. मात्र, तो भाग प्रत्यक्षात घड्याळ नसून शर्टच्या बाह्य रचनेचा एक भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..महत्त्वाची बाब म्हणजे, अजित पवारांचे मूळ घड्याळ मृत्यूनंतर आतापर्यंत सापडलेले नाही. त्यामुळे सुरुवातीला पसरलेली “घड्याळावरून ओळख पटली” ही माहिती चुकीची ठरली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनास्थळी मिळालेल्या मृतदेहाची प्राथमिक ओळख कपड्यांवरून पटली असली, तरी कोणतीही शंका राहू नये म्हणून DNA चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. DNA अहवालानंतरच ओळख पूर्णपणे निश्चित करण्यात आली..अजित पवार अनंतात विलीन, Sharad Pawar यांनी घेतलं अस्थी दर्शन | Ajit Pawar Passed Away | Sakal News .पोलीस सूत्रांचे म्हणणे आहे की, संवेदनशील प्रकरण असल्याने कोणतीही चूक टाळण्यासाठी सर्व शास्त्रीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. चुकीची माहिती पसरू नये, यासाठीच आता अधिकृत माहिती समोर आणण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.