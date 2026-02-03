पुणे

Ajit Pawar Plane Crash : विमान अपघातानंतर अजित पवार यांची ओळख घड्याळामुळे नव्हे तर दुसऱ्या कारणामुळे पटली; पोलिस सुत्रांकडून खुलासा

Ajit Pawar watch identification : अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर ओळख पटवताना अडचणी आल्या. घड्याळामुळे ओळख पटली नाही, असा खुलासा पोलिसांनी केला आहे.
Sandeep Shirguppe
Ajit Pawar identity confirmation : बारामतीतून एक मोठी माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर प्रथम दर्शनी त्यांची ओळख घड्याळामुळे पटली, असे बोलले जात होते. परंतु, प्रत्यक्षात याबाबत वेगळीच माहिती समोर आली आहे. वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडून तपास सुरू झाल्यानंतर अनेक बाबी समोर येत आहे.

