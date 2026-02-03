Ajit Pawar Plane Investigation : अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग, DGCA सुद्धा स्वतंत्र अहवाल देणार

Ajit Pawar Aircraft Accident Update : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करण्यात आला आहे. उच्चपदस्थ व्यक्तींच्या अकस्मात मृत्यू किंवा अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये सखोल, निष्पक्ष आणि बहुआयामी तपास व्हावा, या उद्देशाने प्रशासन व न्यायव्यवस्थेकडून सीआयडीकडे तपास सोपविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..या प्रकरणात तांत्रिक, प्रशासनिक तसेच धोरणात्मक बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सीआयडीचे वरिष्ठ अधिकारी लवकरच बारामती येथे दाखल होणार आहेत. अपघाताचे नेमके कारण, विमानातील तांत्रिक बिघाड, मानवी त्रुटी किंवा इतर कोणते संभाव्य घटक यांचा तपास केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Ajit Pawar Plane Crash: काश जर वेळ थांबली असती... जय पवार यांची भावूक पोस्ट, अजितदादांसोबतचा फोटो शेअर करत म्हणाले....दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) देखील या अपघाताबाबत स्वतंत्र अहवाल तयार करत असून तो लवकरच सादर केला जाणार आहे. DGCA आणि स्थानिक तपास संस्थांकडून उपलब्ध प्राथमिक माहितीच्या आधारे काही प्राथमिक निष्कर्ष समोर येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, निष्पक्ष व पारदर्शक तपासातून सत्य समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.