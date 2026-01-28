पुणे

Ajit Pawar: थरारक...! हवेत तोल गमावला अन् अचानक जमिनीवर कोसळलं; क्रॅश होण्यापूर्वीचा दादांच्या विमानाचा दुसरा व्हिडिओ समोर

Ajit Pawar Plane Crash Live Video: अजित पवार विमान अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. सकाळी ८:४४ वाजता काढलेल्या या व्हिडिओमध्ये विमान कोसळताना काळ्या धुराचे लोट दिसत आहेत.
Ajit Pawar Plane Crash Live Video

Ajit Pawar Plane Crash Live Video

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बारामती येथील विमान अपघाताचा लाईव्ह व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये काही सेकंदातच विमान कोसळताना दिसत आहे. या व्हिडिओमुळे विमान अपघाताचे संपूर्ण दृश्य जिवंत झाले आहे. बारामती येथील गोजुबावी ग्रामपंचायतीच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. या अपघातामध्ये अजित पवारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या जाण्यानं राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
Aeroplane
Video
plane
viral video
Plane Crash
Ajit Pawar political address

Related Stories

No stories found.