Ajit Pawar: थरारक...! हवेत तोल गमावला अन् अचानक जमिनीवर कोसळलं; क्रॅश होण्यापूर्वीचा दादांच्या विमानाचा दुसरा व्हिडिओ समोर

बारामती येथील विमान अपघाताचा लाईव्ह व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये काही सेकंदातच विमान कोसळताना दिसत आहे. या व्हिडिओमुळे विमान अपघाताचे संपूर्ण दृश्य जिवंत झाले आहे. बारामती येथील गोजुबावी ग्रामपंचायतीच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. या अपघातामध्ये अजित पवारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या जाण्यानं राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे..बुधवारी सकाळी पुण्यातील बारामती येथे क्रॅश होण्यापूर्वी अजित पवार यांचे विमान "हवेत थोडेसे अस्थिर" असल्याचे दिसून आले. धडकताच त्याचा स्फोट झाला. घटनेच्या दुसऱ्या एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, अपघातानंतर विमानात आग लागली आणि त्यानंतर सलग चार ते पाच स्फोट झाले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पवार (६६) आणि इतर चार जणांना घेऊन जाणारे विमान सकाळी ८:५० वाजता बारामती विमानतळावर कोसळले. या अपघातात विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला. .Ajit Pawar: नियतीचा योगायोग! ज्या घड्याळानं सत्ता मोजली, राजकारणात नाव दिलं; त्याच घड्याळानं अजितदादांची शेवटची ओळख पटवली.महिलेने सांगितले की तिने सकाळी बारामती विमानतळावरून विमान फिरताना पाहिले. विमान हवेत फिरत होते, ते थोडे अस्थिर दिसत होते. विमान लँडिंगसाठी धावपट्टीकडे जात असताना, ते जमिनीवर जोरात आदळले आणि स्फोट झाला. एक मोठा आवाज झाला, जो आमच्या घरापर्यंत ऐकू आला. विमान ज्या पद्धतीने खाली येत होते, त्यामुळे आम्हाला वाटले की ते कोसळेल. ते धावपट्टीपासून सुमारे १०० फूट वर होते. आम्ही विमानाकडे धावत असताना, आम्हाला आगीच्या ज्वाळा दिसल्या आणि त्यानंतर चार ते पाच स्फोट झाले, ज्यामुळे आम्हाला विमानाजवळ जाऊ शकले नाही..'मेडे कॉल'च नाही तर...; दादांच्या विमानाच्या पायलट आणि सह-पायलटचे अपघातावेळी शेवटचे शब्द काय होते? महत्त्वाची माहिती समोर.ते पुढे म्हणाले, "आग खूप भीषण होती. नंतर आम्हाला कळले की पवार विमानात होते. हे आमच्यासाठी धक्कादायक होते. दुसरे प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद मादुरीकर म्हणाले की, अपघातानंतर लगेचच मृतदेहांची ओळख पटवून रुग्णवाहिकांमध्ये पाठवण्यात आले, तर अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी बचाव आणि आपत्कालीन कार्यात मदत करण्यासाठी जवळजवळ एकाच वेळी घटनास्थळी पोहोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.