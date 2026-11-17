पुणे: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आणि शंका आहेत. हा अपघात नेमका कसा झाला, त्यामागे अन्य काही कारण होते का, याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी चौकशीचा अहवाल लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. त्यावर शहा यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सुरू असलेल्या चौकशीचा अहवाल लवकर मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती फडणवीस यांनी सोमवारी दिली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पुणे जिल्हा परिषदेत अजित पवार यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी ते बोलत होते.फडणवीस म्हणाले, ‘‘या अपघाताच्या चौकशीला आठ ते दहा महिने होत आले आहेत. विविध देशांतील संस्था आणि त्यांची पथके या तपासात मदत करत आहेत. मात्र, चौकशीचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. या प्रकरणात कोणी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच, हा अपघातच असल्याचे निष्पन्न झाल्यास जनतेच्या मनातील शंका आणि आक्रोश दूर होण्यास मदत होईल. या संदर्भात शहा यांच्याशी चर्चा करून चौकशीचा अहवाल लवकर मिळावा, अशी विनंती केली. शहा यांनी स्वतः लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असून, त्यांच्या पुढाकारामुळे चौकशीला गती मिळेल.’’.शिंदे म्हणाले, ‘‘वास्तूंचे बांधकाम करताना प्रत्येक बाबीवर अजित पवार बारकाईने लक्ष देत असत. परखडपणा, स्पष्टवक्तेपणा, निर्भीडपणा आणि प्रेमळपणा ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती. सामान्य नागरिकांचे कल्याण हा त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू असायचा. पुणे मेट्रो, रिंग रोड आणि वाहतूक कोंडी सोडविण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये त्यांची भूमिका मोलाची होती. त्यामुळे त्यांना पुणे जिल्ह्याच्या विकासाचे शिल्पकार म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही.’’.फडणवीस म्हणाले...- पुणे जिल्हा आणि जिल्हा परिषदेसाठी अजित पवार यांचे योगदान कायम स्मरणात राहील- जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावोगावी विकास पोहोचविण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला होता- पुणे जिल्ह्याच्या विकासाच्या इतिहासात अजित पवार यांच्या योगदानाचे स्वतंत्र सुवर्णपान असेल- राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी आर्थिक शिस्त कधीही मोडली नाही- पैशाचा योग्य पद्धतीने वापर व्हावा आणि कामांचा दर्जा उत्तम असावा, याबाबत ते आग्रही होते.दुष्काळी परिस्थितीत.Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.अजित पवारांची उणीव‘‘राज्यात सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा संकटाच्या काळात पदोपदी अजित पवार यांची आठवण येते. शेती-मातीशी नाळ जोडलेले अजित पवार आज असते, तर दुष्काळाच्या परिस्थितीत ते स्वतः मैदानात उतरले असते. दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी त्यांनी ज्या पद्धतीने पुढाकार घेतला असता आणि आम्हाला मदत केली असती, त्याची आज प्रकर्षाने उणीव जाणवत आहे,’’ असे फडणवीस यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.