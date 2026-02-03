पुणे

Ajit Pawar Plane Crash: काश जर वेळ थांबली असती... जय पवार यांची भावूक पोस्ट, अजितदादांसोबतचा फोटो शेअर करत म्हणाले...

Ajit Pawar News : जय पवार यांनी ‘एक्स’वर वडिलांसोबतचा भावनिक फोटो शेअर करून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. “काश वेळ थांबली असती…” या कॅप्शनने लाखो लोक भावूक झाल्याचा उल्लेख आहे. सोशल मीडियावर पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे नमूद आहे.
Yashwant Kshirsagar
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर संपूर्ण राज्य शोकमग्न झाले आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजितदादांचे निधन झाले, ज्यात विमानातील इतर चार जणांचाही मृत्यू झाला. हा अपघात बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान घडला. यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे पोकळी निर्माण केली आहे.

