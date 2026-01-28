विमानं ग्राऊंड करण्याचा प्रश्नच नाही! अपघातानंतर विमान कंपनीकडून निवदेन जारी, विमानात तांत्रिक बिघाड नसल्याचंही केलं स्पष्ट

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झालं आहे. या अपघातानंतर आता विमान कंपनीकडून अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलं असून या विमानात कोणताही तांत्रिक बिघाड नसल्याचं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच अनुभवी वैमानिक हे विमान चालवत होते, असंही कंपनीकडून सांगण्यात आलं आहे. VSR व्हेंचर्सचे अधिकारी विजय कुमार सिंह यांनी माधमांना यासंदर्भात प्रतिक्रियासुद्धा दिली आहे. .''विमानात तांत्रिक बिघाड नव्हता''ते म्हणाले, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो की या विमानात कोणतीही तांत्रिक बिघाड नव्हता. पूर्ण तपासणीनंतर विमान उड्डाणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात आमच्या कर्मचाऱ्यांचाही मृत्यू झाला आहे. हा आमच्यासाठी कठीण काळ आहे. आम्ही मृतकांच्या कुटंबियांच्या दुखात सहभागी आहोत..Ajit Pawar News: वेळ पाळणाऱ्या दादांची अकाली एक्झिट! ६६ वर्षे, ६ महिने, ६ दिवस...; वयाचा विचित्र योगायोग.''अनुभवी पायलट चालवत होते विमान''पुढे बोलताना, अनुभवी पायलट हे विमान चालवत होते, असं त्यांनी सांगितलं. कॅप्टन सुमित कपूर यांना सुमारे १६,००० तासांचा, तर फर्स्ट ऑफिसर संभावी पाठक यांना सुमारे १,५०० तासांचा उड्डाणाचा अनुभव होता असं ते म्हणाले..Ajit Pawar Plane Crash: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? एटीसीने विमानाच्या पायलटला काय विचारलं? केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांची माहिती.''विमानं ग्राऊंड करणार नाही''दरम्यान, या अपघातानंतर कंपनी त्यांची सर्व विमानं ग्राऊंड करणार का? याबाबत विचारलं असता, “आम्ही ही विमाने ग्राउंड का करावी? सर्व विमाने उत्तम स्थितीत आहेत. लिअरजेट हे जागतिक स्तरावर अत्यंत विश्वासार्ह विमान मानले जाते. आमच्याकडे अशी आणखी सात विमाने आहेत आणि आम्ही त्यांचे उड्डाण थांबवणार नाही. नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आमच्या विमानांची तपासणी करत आहे.” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.