दादा चुलता पुतण्याचं नातं...; कार्यकर्ता ओरडला, अजितदादा म्हणाले, मला नको सांगू

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. पुण्यात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. तसंच गेल्या दोन वर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पक्षात वाद, फूट याबाबत ज्या घडामोडी घडल्या त्याचा उल्लेख करताना अजित पवार म्हणाले की, मागचा अजित पवार आणि आत्ताच अजित पवार लय मोठा फरक आहे. त्यामुळे माझ्याकडे यायला संकोच करू नका..आपण आधी काही केलं तर आपल्याला पांघरून घालायला साहेब असायचे. आता आपल्यालाच पांघरून घालायचा आहे. जसं वय वाढतं तसं फरक होतो. वय वाढलं की मॅच्युरिटी येते असंही अजित पवार यांनी म्हटलं. दरम्यान, भाषणावेळी एक कार्यकर्ता ओरडला की दादा चुलता पुतण्याचं नात... त्याला मधेच थांबवत अजित पवार म्हणाले की, मला चुलता पुतण्याचं नको सांगू, आधीचेही आणि आताचेही नको सांगू..सोलापुरात सकाळपासून संततधार, पंढरपूरला अतिवृष्टीचा इशारा; सीना नदीला पुन्हा पुराचा धोका, नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन.पक्षात कुणीही वाईट विधाने करू नका असंही अजित पवार यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, कुणी काही वक्तव्य करतात ते वाईट बोलले म्हणून आपण वाईट पद्धतीने उत्तर द्यायचं ही आपली शिकवण नाही. राजकारण सुसंस्कृतपणाने करण्याचा विचार जपा. लोक काही बोलतील तर विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणा आणि पुढे निघून जा, महत्व देऊ नका..तुम्हाला राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा शिक्का बसला आहे. तुम्ही इकडे तिकडे काही बोललात की त्याचा परिणाम पक्षावर होतो. महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांना सांगत आहे की सुसंस्कृतपणाने बोला. ज्याला आपण पक्षात घेत आहोत त्याची प्रतिमा जनमाणसात चांगली असली पाहिजे. त्याच्यावर चुकीचे आरोप किंवा चुकीचे केसेस नसावेत. लोकांकडे जाताना आपल्याला विश्वासाने जाता यायला पाहिजे असंही अजित पवार म्हणाले..