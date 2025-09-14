Ajit Pawar : पर्रिकर न सांगता फिरायचे तसे फिरा, पुण्यातील महिलेनं सल्ला देताच अजित पवार म्हणाले, कोण पर्रिकर? नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO

Ajit Pawar’s viral video from Pune shows a woman advising him to inspect traffic like Parrikar : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या जनसंवाद यात्रेला पुण्यातून सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान ते नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. मात्र, याच दरम्यान एका महिलेने ट्रॅफिकच्या मुद्द्यावरून अजित पवारांना एक सल्ला दिला आहे. त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावरून अनेक चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .अजित पवार यांनी आज पुण्यातील गाडीतळ वाहतूक कोंडी, मुंढवा चौक वाहतुकीची कोंडी आणि पूल पाहणी केली. यावेळी नागरिकांनी त्यांना ट्राफीकच्या समस्यांबाबात माहिती दिली. तसेच काही नागरिकांनी नाराजीही व्यक्त केली. यावर अधिकारी लोकप्रतिनिधी मिळून सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करत आहोत, असं अजित पवार यांनी सांगितलं..Ajit Pawar : अजितदादांचा नादच खुळा! पुण्याच्या गणपती मिरवणुकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी वाजवला ढोल; कसबा गणपतीच्या पालखीलाही दिला खांदा.महत्त्वाचे म्हणजे काही ठिकाणी समस्या सोडवताना राजकीय लोक आडकाठी आणत आहेत हे देखील नागरिकांनी अजित पवारांच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर सरकारी कामात अडथळा आणू नका असं त्यांना सांगा नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..Ajit Pawar : जपानी कंपन्यांच्या अडचणी सोडविणार; अजित पवार यांचे आश्वासन.दरम्यान, याचवेळी या ठिकाणी उपस्थित महिलेने अजित पवारांना सल्लाही दिला. मनोहर पर्रिकर जसे ट्रॅफिक पाहायला फिरायचे तसे तुम्ही पण फिरा, वेळ न सांगता येऊन बघा म्हणजे तुम्हाला ट्राफीकची समस्या कळेल, असं ती म्हणाली. यावर अजित पवारांनी पर्रिकर कोण? असा प्रतिप्रश्नही केला. त्यानंतर मी एकटा फिरेन पण मला मीडियाने फिरू दिलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.