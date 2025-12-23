Pune Accident: 'अक्कलकोटचे मायलेक रेल्वेच्या धडकेत ठार'; पिंपरी-चिंचवडमधील घटना, अंत्यविधीसाठी गावी गेले अन्..

पिंपरी : लोहमार्ग ओलांडताना रेल्वेची धडक बसून माय-लेकाचा मृत्यू झाला. ही घटना पिंपरी चिंचवडमधील कासारवाडी रेल्वे स्थानकावर सोमवारी (ता. २२) पहाटे ही दुर्घटना घडली.कविता अर्जुन चव्हाण (वय ३०) व आरव अर्जुन चव्हाण (वय ४, दोघेही रा. शिरोली, चाकण) अशी मृतांची नावे आहेत. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.हे कुटुंब मुळचे अक्कलकोटमधील वसंतराव नाईक नगरचे रहिवासी आहेत. दहा वर्षांपूर्वी अर्जुन चव्हाण कामानिमित्त चाकणला आले. ते एका खासगी कंपनीत कामाला असून कविता या गृहिणी होत्या. त्यांचा लहान मुलगा आरव घरीच असायचा, तर अकरा वर्षांचा मोठा मुलगा विराज इयत्ता पाचवीत शिकत आहे..चार दिवसांपूर्वी हे कुटुंब जवळच्या नातेवाईकाच्या अंत्यविधीसाठी मूळ गावी गेले होते. त्यानंतर ते परत येत होते. कासारवाडी रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर चाकणला जाण्यासाठी त्यांना स्थानकाबाहेर जायचे होते. रेल्वेच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या माय-लेकावर पिंपरीतील स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.पती, मोठा मुलगा बचावलेकासारवाडी रेल्वे स्थानकावर उतरल्यानंतर अर्जुन चव्हाण लघुशंकेसाठी गेले होते. कविता, विराज व आरव लोहमार्ग ओलांडत होते. विराज पलीकडे गेला. मात्र, कविता व आरव यांच्यावर काळाने घाला घातला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.