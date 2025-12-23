पुणे

Pune Accident: 'अक्कलकोटचे मायलेक रेल्वेच्या धडकेत ठार'; पिंपरी-चिंचवडमधील घटना, अंत्यविधीसाठी गावी गेले अन्..

Railway collision claims life of Akkalkot Native: रेल्वेच्या धडकेत माय-लेकाचा दुर्दैवी मृत्यू; पिंपरी-चिंचवडमध्ये शोककळा
Police and railway officials inspecting the accident spot in Pimpri-Chinchwad.

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : लोहमार्ग ओलांडताना रेल्वेची धडक बसून माय-लेकाचा मृत्यू झाला. ही घटना पिंपरी चिंचवडमधील कासारवाडी रेल्वे स्थानकावर सोमवारी (ता. २२) पहाटे ही दुर्घटना घडली.कविता अर्जुन चव्हाण (वय ३०) व आरव अर्जुन चव्हाण (वय ४, दोघेही रा. शिरोली, चाकण) अशी मृतांची नावे आहेत.

