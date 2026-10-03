ॲकॅडमीतील दोनशे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता

आळंदी, ता. ३ : दिवेआगर येथे विनर्स ॲकॅडमी कोचिंग क्लासेसमार्फत गेलेल्या सहलीतील आठ विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामध्ये कोचिंग क्लास चालक अमर आदक सध्या तेथील पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे कोचिंग क्लासमध्ये सध्या शिकत असलेल्या दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
या ॲकॅडमीमध्ये विविध शाळांमधील दोनशेहून अधिक विद्यार्थी अकरावी-बारावी सोबत सीईटी, जेईईचे शिक्षण घेत होते. ४० ते ६० हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रमाणे शुल्क आकारले जात असल्याचे काही पालकांनी सांगितले.
सध्या दिवेआगर पोलिसांकडून कारवाई सुरू आहे. कोचिंग क्लास चालक आदक त्यांच्या ताब्यात असल्याने आणि नगरपरिषदेने आळंदीतील कोचिंग क्लासच्या कार्यालय सील केल्याने ते सध्या बंद अवस्थेत आहे. आणखी किती दिवस ही परिस्थिती राहील, याबाबत कोणालाच खात्री नाही. घटनेची तीव्रता पाहता भीतीपोटी कोचिंग क्लास चालक पुन्हा आळंदीमध्ये क्लास सुरू करेल याचीही खात्री नाही. मात्र ज्या पालकांनी मुलांसाठी आगाऊ शुल्क कोचिंग क्लास चालकाला दिले, ते परत मिळणार का, हा प्रश्न कायम आहे. त्याचबरोबर कोचिंग क्लास सुरू झाला नाही तर मुलांचा अभ्यास टांगणीला लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालक काहीसे संभ्रमात असल्याचे दिसून येते.
‘‘कोचिंग क्लासचे कार्यालय सील केले आहे, पूर्ण चौकशी होईपर्यंत तेथे क्लास सुरू करता येणार नाही. मात्र पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था नगरपरिषद आणि पोलिस प्रशासनाकडून केली जाईल. ज्यांनी आगाऊ शुल्क दिले आहे, त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’’
-माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
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