Pune News: दिवाळीच्या दिवशी आळंदीत आगीच्या दोन घटना; मंदिरामागील इमारतीतील आगीत ७५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू

आळंदी : दिवाळीच्या दिवशी आळंदीमध्ये आज दिवसभरात दोन ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. यापैकी सोमवारी (ता. 9) संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिराच्या दक्षिण बाजूकडील दर्शन मंडपाच्या पाठीमागे एका इमारतीला लागलेल्या आगीच्या घटनेमध्ये पंच्याहत्तर वर्षांची वृद्ध महिला मृत्युमुखी पडली. तर दुसऱ्या एका ज्येष्ठ महिलेला वाचवण्यात यश आले. शकुंतला इंदरकुमार धाडीवाल असे मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचे नाव असून सरला सुमतीलाल लोढा या ज्येष्ठ महिलेला वाचवण्यात यश आले. आगीचे कारण अद्याप निश्चित कळाले नाही..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.ही आगीची घटना संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिरामागे दक्षिण बाजूस जैन स्थानक मंदिरालगतच्या इमारतीमध्ये सायंकाळी साडेसात ते पावणेआठच्या सुमारास घडली. आळंदी नगरपरिषद आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी दोन तासांहून अधिक वेळ शर्थीने प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली..याबाबत प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिरामागील जैन स्थानक इमारतीच्या शेजारील तीन मजली इमारतीमध्ये ही घटना रात्री साडेसात ते पावणेआठ वाजता घडली. या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर पुठ्ठे मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात आले होते. शॉर्ट सर्किट किंवा अन्य कारणाने आग लागली. इमारतीला खिडक्या आणि दरवाजांचे प्रमाण कमी असल्याने आतमध्ये धुराचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव जाणवला. या इमारतीमध्ये दोन कुटुंबे राहत होती. .यापैकी शकुंतला धाडीवाल या 75 वर्षांच्या वृद्ध महिला धुरामुळे आणि आगीमुळे मृत्युमुखी पडल्या. जवळपास 25 टक्क्यांहून अधिक त्या आगीमुळे भाजल्या गेल्या होत्या. त्यांचा मृतदेह जिन्यामध्येच होता. त्यांना प्रथम उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये नेले, त्यानंतर पिंपरी येथील वायसीएम रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले. दुसऱ्या सरला लोढा यांना वाचवण्यात यश आले. अग्निशमन दलातील कर्मचारी सिद्धार्थ गावडे, दिगंबर कुऱ्हाडे, इंद्रजीत घुंडरे, सत्यम जयंत, दादा गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली. जवळपास दोन ते अडीच तासांनी आग आटोक्यात आली. त्याचबरोबर गल्लीतील शिवतेज मित्र मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले..प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित आनंद वडगावकर आणि गणेश मुरकुटे या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, आगीची घटना घडली त्या ठिकाणी अरुंद रस्ता होता. यामुळे अग्निशमन गाडी काहीशी लांब ठेवण्यात आली होती. इमारतीमध्ये जाण्यासाठी एकच दरवाजा असल्याने अग्निशमन बचाव कार्यामध्ये अडथळा येत होता. पहिल्या मजल्यावर आज मोठ्या प्रमाणात होते. मोठ्या प्रमाणात पुठ्ठ्याचा साठा केला असल्याने धूर वाढत होता. या धुरामुळे बचाव कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आग आटोक्यात आणताना धुराचा सामना करावा लागला. या इमारतीमध्ये लोढा आणि धाडीवाल असे दोन कुटुंब राहत होते. धाडीवाल यांचा मुलगा हा येथील कापड दुकानांमध्ये कामाला होता..तर दुसरीकडे आळंदी-मरकळ रस्त्यावरील संत जलाराम बाप्पा मंदिराच्या भक्तनिवासच्या पहिल्या मजल्यावर एका खोलीला आग मध्यरात्री एक ते दीडच्या सुमारास लागली. आगीचे नेमके कारण समजू शकले नाही. आगीत किरकोळ साहित्याचे नुकसान झाले असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी नगरसेवक सोमनाथ कुऱ्हाडे यांनी दिली. दरम्यान नगरपरिषद आळंदी शहर पोलीस आणि महावितरण कर्मचारी याबाबत अधिक तपास करत आहेत..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या मंदिरामागे आग लागलेल्या इमारतीमध्ये एका कापड व्यावसायिकाने पुठ्ठ्यांचा मोठ्या प्रमाणात साठा ठेवला होता. याचबरोबर येथील घरगुती वीज वायरिंगचे प्रमाणही मोठे होते. यामुळे शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज प्रत्यक्षदर्शींनी बोलून दाखवला. .आळंदी आगीच्या बातमीस जोड कोट आगीचे कारण शॉर्ट सर्किट असल्याचा संशयस्पद आहे कारण वायर्सचे तारेवरचे इन्शुलेशन जळाले आहे, तार मात्र व्यवस्थित आहे. वरील अंदाज हा प्राथमिक आहे अधीकची चौकशी झाल्यावर बाकीच्या गोष्टी स्पष्ट होतील. संदीप पाटील( कनिष्ठ अभियंता महावितरण वीज मंडळ आळंदी ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.