आळंदी : कार्तिकी वारीसाठी राज्यभरातून वारकरी आळंदीत दाखल झाले असताना, इंद्रायणी नदीची गटारगंगेसारखी अवस्था झाली आहे. पिंपरी चिंचवडमधून येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नदीपात्रावर रासायनिक फेस साचला असून, काही ठिकाणी पात्र कोरडी पडली आहेत. यामुळे वारीसाठी आलेल्या लाखो भाविकांनी तीर्थस्नान कुठे करायचे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..कार्तिकी वारीसाठी दोन दिवसांपासून वारकऱ्यांचे आगमन सुरू झाले असून, लवकरच लाखोंच्या संख्येने भाविक येथे जमतील. मात्र, इंद्रायणीची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून कुदळवाडी भागातून, तसेच मावळ परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, देहू नगरपंचायत आणि आळंदी नगर परिषदेचेही सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. प्रशासकीय बैठका होऊनही सांडपाण्याचा विसर्ग थांबलेला नाही. नदीपात्रावर पांढऱ्या रंगाचा रासायनिक फेस तरंगत आहे. साधकाश्रम ते नृसिंह स्वामी घाट परिसरात पात्र कोरडे असून जलपर्णी आणि गवतामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे, तर गरुडस्तंभ ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या भागात केवळ सांडपाणीच वाहत आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने मावळ भागातील आंद्रा आणि वडिवळे धरणांतून पाणी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप नदीपात्र कोरडेच आहे. यामुळे वारकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. .इंद्रायणी पात्राचे विदारक चित्रपिंपरी चिंचवडमधून येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे रासायनिक फेसाचे साम्राज्य.साधकाश्रम ते नृसिंह स्वामी घाट परिसरात पात्र कोरडे, जलपर्णीची वाढ.डासांचा वाढता प्रादुर्भाव, भाविकांच्या आरोग्याचा प्रश्न.गरुड स्तंभ ते पुंडलिक मंदिर परिसरात केवळ दूषित पाण्याचा प्रवाह.प्रशासनाच्या आश्वासनानंतरही धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग नाही..यात्रेच्या नियोजनासाठी बैठककार्तिक वारीच्या पार्श्वभूमीवर यात्रा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी यात्रेची आढावा बैठक तसेच आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन करण्यासाठी खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ३०) आळंदी नगर परिषद कार्यालयामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे.कार्तिकी यात्रा, संजीवन समाधी दिन सोहळा आळंदीमध्ये १ डिसेंबर ते ८ डिसेंबर या कालावधीमध्ये साजरा होणार असून लाखो भाविक आळंदीमध्ये येतात. तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमही येथे होतात. .कामकाजाचा आढावासोहळ्या दरम्यान भाविकांना सोयी-सुविधा पुरवणे आणि सुरक्षिततेबाबत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली आहे..संबंधित विभागास पत्रव्यवहारयात्रा सुरळीत पार पाडण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन नियोजन यामध्ये केले जाणार आहे. खेड उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, आळंदी मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांच्यासह नगराध्यक्ष प्रशांत कुऱ्हाडे, उपनगराध्यक्ष सुजाता तापकीर आणि नगरसेवक-नगरसेविका यांची उपस्थिती असणार आहे. याबाबतचा पत्रव्यवहार मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी संबंधित विभागांना केला आहे..पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी दूरध्वनी उचलत नाहीत. पाण्याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. सोमवारी (ता. ३०) होणाऱ्या बैठकीत आम्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणाविरोधात तक्रार करणार आहोत. - प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्षटबंधारे विभागाने आंद्रा धरणातून १०० क्युसेकने पाणी सोडण्याचे सांगितले होते. मात्र, इंद्रायणीमध्ये अद्याप पाणी पोहोचलेले नाही.- माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, नगर परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.