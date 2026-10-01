Alandi News : आळंदीवर शोककळा; समुद्रात बुडून ८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; तीन गावांवर दुःखाचे सावट

आळंदी - आळंदीतील विनर्स अकॅडमी अकरावी बारावी या अकॅडमीच्या सहलीला गेलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा दिवेआगर येथील समुद्रकिनारी बुडून मृत्यू झाल्याची हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. सायंकाळी पाच वाजता ही काळीज चिरणारी बातमी मोबाईलवर, टीव्हीच्या स्क्रीनवर झळकली आणि आळंदी, केळगाव आणि चऱ्होली खुर्द या तीन गावांवर शोककळा पसरली..घरात अभ्यासाला गेलेली मुलं परत येणार नाहीत, ही कल्पनाच नातेवाईकांना सुन्न करून गेली. काही घरांमध्ये 'जोपर्यंत मुलाचे तोंड पाहत नाही, तोपर्यंत ही बातमी खोटी आहे' असा आक्रोश सुरू होता. महिलांच्या अश्रूंना बांध फुटला होता, तर शेजारी-पाजाऱ्यांच्या डोळ्यांच्या कडा पाणावल्या होत्या. संपूर्ण परिसरात हंबरडा आणि आक्रोशाशिवाय काहीच उरले नव्हते..काय घडले?आळंदी प्रभाग क्रमांक चार येथे गेल्या दोन वर्षांपासून विनर्स अकॅडमीचा कोचिंग क्लास सुरू आहे. अमर आदक हे या क्लासचे प्रमुख आहेत. त्यांनीच दिघी-सागरी, दिवेआगर येथे पर्यटन सहलीचे आयोजन केले होते. या सहलीत 42 विद्यार्थी सहभागी झाले होते - त्यात 17 मुली आणि 25 मुलांचा समावेश होता.समुद्रकिनारी पोहत असताना आठ मुले अचानक बुडाली. घटनास्थळी पोलीस, महसूल आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी दाखल झाले असून बचाव व पुढील कार्यवाही सुरू आहे..बातमी समजताच आळंदीतील नगरपरिषद, पोलीस ठाणे, स्थानिक नगरसेवक आणि गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी चारचाकी गाड्यांची व्यवस्था करून मृत विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना दिवेआगरच्या दिशेने रवाना केले. सायंकाळी सहा वाजल्यापासून विनर्स अकॅडमीच्या कोचिंग क्लाससमोर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. शहरातील 42 मुले सहलीला गेल्याने नक्की कोण? गेले आणि कोण वाचले? याची चिंता प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर होती..आळंदी आणि पंचक्रोशी मध्ये या विद्यार्थ्यांच्या मध्ये बाबत हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. अनेकजण मोबाईल वरून उर्वरित विद्यार्थ्यांचे चौकशी करत होते.उद्या सकाळपर्यंत शवविच्छेदन होऊन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात मिळणार आहेत. तोपर्यंत आपल्या लाडक्या पाल्याचा शेवटचा चेहरा पाहण्यासाठी नातेवाईकांचे डोळे तळमळत असून, सायंकाळनंतरची रात्रही या कुटुंबियांसाठी काळरात्र ठरली आहे..तन्मय दत्तात्रय वहीले (आळंदी-मरकळ रस्ता, आळंदी)सुमित भरत अहिरे (आवारी हॉस्पिटल समोर, आळंदी)प्रणव रामदास बनसोडे (वडगाव रस्ता, प्रियदर्शिनी शाळेजवळ, आळंदी)कैवल्य सतीश वासनकर (काळे कॉलनी, पॅराडाईज सोसायटी, आळंदी) हे चार आळंदीतील तरसोहम तुकाराम भांडवलकर आणिराजवीर युवराज वहीले केळगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील असूनयश किरण वानखेडे (जलाराम पार्क, चऱ्होली खुर्द)कौस्तुभ संदीप दौंड (गॉड्स काउंटी, चऱ्होली खुर्द) चऱ्होली ग्रामपंचायत हद्दीत राहणारे आहेत..यामध्ये सोहम भांडवलकर, राजवीर वहिले, तन्मय वहिले हे स्थानिक रहिवासी आहेत. तर यश वानखडे कौस्तुभ, दौंड. प्रवीण बनसोडे, कैवल्य वासनकर यांचे पालक काही वर्षांपूर्वी आळंदीची स्थायिक झाले. तर सुमित अहिरे यांचे कुटुंब मागील पन्नास वर्षापासून आळंदीमध्ये स्थायिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.