Albatya Galbatya 2.0 Drama : ‘अलबत्या गलबत्या’ने रचला इतिहास; सलग सात प्रयोगांचा ‘शिखर विश्वविक्रम’

पुणे - अद्वैत थिएटर निर्मित ‘अलबत्या गलबत्या २.०’ या नाटकाने सलग सात प्रयोगांचा ‘शिखर विश्वविक्रम’ प्रस्थापित केला आहे. बालगंधर्व रंगमंदिरात एकाच दिवशी आणि एकाच कलाकार संचाने सलग सात प्रयोग सादर करून मराठी रंगभूमीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला. ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’ या नामांकित संस्थेने या ऐतिहासिक कामगिरीची दखल घेत या नाटकाला ‘शिखर विश्वविक्रम’ म्हणून सन्मानित केले आहे..महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, अद्वैत थिएटरचे निर्माते राहुल भंडारे, सर्वस्य प्रोडक्शनच्या निर्मात्या श्रद्धा हांडे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि पुणे महापालिकेच्या सहकार्याने हा उपक्रम गुरुवारी (ता. १५) पार पडला. रत्नाकर मतकरी लिखित आणि चिन्मय मांडलेकर दिग्दर्शित ‘अलबत्या गलबत्या नाटकाच्या प्रयोगांना सकाळी सात वाजता सुरुवात झाली. विद्याधर अनास्कर आणि उद्यम विकास बँकेच्या उपाध्यक्ष लीना अनास्कर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यानंतर सकाळी सात ते रात्री सव्वाअकरा वाजेपर्यंत सलग सात प्रयोग रंगले..या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे साडेसहा हजार विद्यार्थ्यांना ही विनामूल्य नाट्यसफर घडवून आणण्यात आली. या वेळी विद्यार्थ्यांना विद्या सहकारी बॅंकेतर्फे खाऊ आणि बँकेचे कामकाज समजण्यासाठी ‘राजू आणि पैशांचे झाड’ हे पुस्तक भेट देण्यात आले. रात्री शेवटचा प्रयोग संपल्यानंतर ‘वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया’तर्फे संपूर्ण चमूचा गौरव करण्यात आला.महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, उपायुक्त डॉ. संतोष टेंगळे, बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्षा नीलम शिर्के यांच्यासह प्रतिभा मतकरी, सुप्रिया विनोद उपस्थित होत्या. ‘ज्या ऊर्जेने पहिला प्रयोग सुरू झाला, त्याच ऊर्जेने सातही प्रयोग सादर करणे सर्व रंगकर्मींसाठी अभिमानास्पद आहे,’ अशा शब्दांत लेखक-दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी कौतुक केले. मराठी नाट्य-चित्रपट क्षेत्रातील कलाकारांनीही या विक्रमाबद्दल शुभेच्छा दिल्या..प्रतीक्षा ऐतिहासिक १००० व्या प्रयोगाची!या विक्रमानिमित्त बालगंधर्व रंगमंदिर परिसर विद्युत रोषणाई, सनईचे सूर, आकर्षक रांगोळीच्या सजावटीने सजला होता. नाटकात चेटकिणीची भूमिका साकारणारे नीलेश गोपनारायण, ‘अलबत्या गलबत्या’ साकारणारे सनीभूषण मुणगेकर आणि राजकन्या साकारणाऱ्या श्रद्धा हांडे यांच्यासह दहा कलाकारांच्या संचाने उत्कृष्ट अभिनय सादर करत बालचमूसह मोठ्यांचीही दाद मिळवली. या शिखर विश्वविक्रमानंतर आता संपूर्ण नाट्यसृष्टीचे लक्ष ‘अलबत्या गलबत्या’च्या १००० व्या प्रयोगाकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.