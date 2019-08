अँबेसिडर गाड्या म्हणजे हत्ती पोसण्यासारखेच

पुणे : महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांमध्ये अद्याप अँबेसिडर मोटारीची क्रेझ आहे. दुसरी मोटार उपलब्ध असेल तरी ते आवर्जून अँबेसिडर मागून घेतात. आता या मोटारी दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झाल्या असून, वारंवार बंद पडत आहेत. त्या महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरत असून, एका मोटारीसाठी महिन्याला 30 ते 40 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे.

हिंदुस्थान मोटर्सची अँबेसिडर मोटार लोकप्रिय होती. या मोटारीमधून फिरण्याला प्रतिष्ठा होती. पूर्वी अनेक मंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी या मोटारीला पसंती देत. महापालिकेच्या ताफ्यात नवीन मोटारी आल्या तरी अँबेसिडरला अद्यापही मागणी कायम आहे. महापालिकेच्या ताफ्यात 34 अँबेसिडर मोटारी असून, त्या गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून त्या सेवेत आहेत. हिंदुस्थान मोटर्सने 2014 मध्ये अँबेसिडर मोटारीचे उत्पादन बंद केले. तेव्हापासून महापालिकेला मोटारींची देखभाल करणेही अवघड झाले आहे. अँबेसिडर मोटारी जुन्या झाल्याने त्या वारंवार बंद पडतात आणि त्यांचे सुटे भागही उपलब्ध होत नाहीत. अशा स्थितीत या मोटारींची देखभाल करण्यासाठी महिन्याला किमान 30 ते 40 हजार रुपये खर्च येत आहे. चालकाचे वेतन धरून ही रक्कम 70 हजारांपर्यंत जात आहे.

Web Title: Ambassador are like feeding an elephant