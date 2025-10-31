पुणे

Ambegaon Leopard Captured : भराडीत बिबट्याची दहशत संपली! दोन दिवसांपूर्वी शेळीला ठार करणाऱ्या मादी बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात यश

Leopardess Trapped in Ambegaon's Bharadi Village : आंबेगाव तालुक्यातील भराडी येथील अरगडे मळ्यात बिबट मादीला जेरबंद करण्यात वनविभागाला गुरुवारी मध्यरात्री यश आले, ज्यामुळे परिसरात वाढलेली बिबट्याची दहशत कमी झाली आहे.
Female Leopard Shifted to Avasari Rescue Center

Female Leopard Shifted to Avasari Rescue Center

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील अरगडे मळ्यात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरुवार (ता.३०) रोजी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास बिबट मादी अखेर जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले.

Loading content, please wait...
Leopard
Female
Leopard attack in Kannad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com