Ambegaon Leopard Captured : भराडीत बिबट्याची दहशत संपली! दोन दिवसांपूर्वी शेळीला ठार करणाऱ्या मादी बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात यश

निरगुडसर : भराडी (ता.आंबेगाव) येथील अरगडे मळ्यात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात गुरुवार (ता.३०) रोजी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास बिबट मादी अखेर जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले. .भराडी परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे दोन दिवसापूर्वीच कुरकुटे मळ्यातील मारुती सोपान कुरकुटे यांच्या शेळीवर बिबट्याने हल्ला करून ठार केल्याची घटना दुपारी घडली.परिसरात गावडे मळा,कुरकुटे मळा,अरगडे मळा आदी परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने वनविभागाने दोन तीन दिवसापूर्वी अरगडे मळ्यात पिंजरा लावला होता, लावलेल्या पिंजऱ्याला बिबट्या हुलकावणी देत होता,अखेर गुरुवारी मध्यरात्री एक वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला..जेरबंद झालेला बिबट्या मादी असून अंदाजे दीड ते दोन वर्षाची आहे.वनविभागाचे वनरक्षक बी.एच.पोत्रे,वनसेवक महेश टेमगिरे,पोलिस पाटील संतोष खिलारी व गावडेवाडी बेस कॅम्प सदस्यांनी घटनास्थळी येऊन बिबट मादी ताब्यात घेतली..बिबट मादीला अवसरी येथील वनविभागाच्या निवारा केंद्रात घेऊन गेल्याची माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली. फोटो खाली ओळ:भराडी (ता.आंबेगाव) येथील अरगडे मळ्यात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात बिबट मादी जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले.