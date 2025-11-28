पुणे

Ambegaon News : आंबेगाव तालुक्यातील २२ शेतकऱ्यांना राज्य शेळी महामंडळातून पशुधन वाटप; जनआंदोलनामुळे प्रक्रिया गतिमान!

Goat Distribution Scheme : आंबेगाव तालुक्यातील २२ लाभार्थ्यांना दीर्घ प्रतीक्षेनंतर शेळी-मेंढीकटाचे वाटप अखेर पूर्ण झाले. जनवादी युवा संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रशासनाने विलंबित योजना मार्गी लावली.
Livestock distribution to 22 selected beneficiaries in Ambegaon taluka

Livestock distribution to 22 selected beneficiaries in Ambegaon taluka

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत दहा + एक शेळी, मेंढीकट वाटप करणे या 2023- 24 योजनेत निवड झालेल्या २२ लाभार्थ्यांना पंचायत समिती पशुसंवर्धन विभाग आंबेगाव या कार्यालयाकडून निवड आदेश देण्यात आले होते. लाभार्थ्यांना योजनेसाठीचा स्वहिस्सा भरण्याबाबत आदेशामध्ये सुचित करण्यात आले होते. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी स्वहिस्स्याची रक्कम डिसेंबर 2024 महिन्यात डी डी द्वारे भरली. मात्र स्वहिस्स्याची रक्कम भरून वर्ष व्हायला आले तरी लाभार्थ्यांना पशुधनाचे वाटप न झाल्याने शेतकरी चिंतेत होते. निवड झालेल्या अनेक लाभार्थ्यांनी स्वहिस्सा भरण्यासाठी घरातील सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले होते; त्याचे व्याज ते भरत असून मात्र अजूनही पशुधन मिळाले नव्हते.

Livestock distribution to 22 selected beneficiaries in Ambegaon taluka
माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी ः राजेंद्र जगताप
Loading content, please wait...
pune
ambegaon
beneficiaries
livestock
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com