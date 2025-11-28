Ambegaon News : आंबेगाव तालुक्यातील २२ शेतकऱ्यांना राज्य शेळी महामंडळातून पशुधन वाटप; जनआंदोलनामुळे प्रक्रिया गतिमान!

घोडेगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत दहा + एक शेळी, मेंढीकट वाटप करणे या 2023- 24 योजनेत निवड झालेल्या २२ लाभार्थ्यांना पंचायत समिती पशुसंवर्धन विभाग आंबेगाव या कार्यालयाकडून निवड आदेश देण्यात आले होते. लाभार्थ्यांना योजनेसाठीचा स्वहिस्सा भरण्याबाबत आदेशामध्ये सुचित करण्यात आले होते. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी स्वहिस्स्याची रक्कम डिसेंबर 2024 महिन्यात डी डी द्वारे भरली. मात्र स्वहिस्स्याची रक्कम भरून वर्ष व्हायला आले तरी लाभार्थ्यांना पशुधनाचे वाटप न झाल्याने शेतकरी चिंतेत होते. निवड झालेल्या अनेक लाभार्थ्यांनी स्वहिस्सा भरण्यासाठी घरातील सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले होते; त्याचे व्याज ते भरत असून मात्र अजूनही पशुधन मिळाले नव्हते..माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी ः राजेंद्र जगताप.पशुधन वाटपा चे नियोजन झाले नाही. तर जनवादी युवा संघटनेच्या वतीने पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. असे निवेदन आंबेगाव पंचायत समितीच्या सहाय्यक गटविकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, व पशुधन विकास अधिकारी पी डी साळवे यांना देण्यात आले होते. अखेर जनवादी युवा संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेत पंचायत समिती आंबेगाव व महाराष्ट्र राज्य शेळी महामंडळ यांच्या समन्वयातून पात्र लाभार्थ्यांना पशुधनाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी साळवे व जनवादी युवा संघटनेचे आंबेगाव तालुका सहसचिव किरण दगडे तसेच लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.