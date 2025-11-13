Ambegaon Leopard : काळ आला पण वेळ आली नव्हती! निरगुडसरमध्ये १२ वर्षीय मुलगा बिबट्याच्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला!

निरगुडसर : रात्रीची पावणेआठ वाजण्याची वेळ,कुटुंबातील सर्व जण जेवण करत होते यावेळी १२ वर्षीय राकेशने घराचा दरवाजा उघडून बाहेर प्रवेश करणार तोच समोर अवघ्या सहा ते सात फुटावर बिबट्या, हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असलेला बिबट्या आरडाओरड झाल्याने पसार झाल्याची घटना निरगुडसर (ता. आंबेगाव) येथील नह्यार मळा येथे घडली.यावेळी काळ आला पण वेळ आली नसल्याची प्रचिती मिळाली..निरगुडसर येथील नह्यार मळा येथे बुधवारी रात्री पावणे आठ वाजण्याच्या सुमारास राकेश रोहिदास जाधव (वय १२ वर्ष) मुलाने घराचा दरवाजा उघडताच समोर अवघ्या सहा ते सात फुटावर बिबट्या दिसला,यावेळी राकेश बिबट्याला पाहून जोरात ओरडल्याने सर्व जण बाहेर आल्याने बिबट्याने धूम ठोकली.बिबट्या हल्ल्याच्या तयारीतच होता.घरासमोरील ट्रॅक्टर पाशी बिबट्या दबा धरून बसलेला होता,या घटनेमुळे १२ वर्षाचा मुलगा राकेश खूप घाबरला होता.या परिसरातील नागरिकांना दररोज बिबट्याचे दर्शन होत आहे,शनिवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास बैलगाडा घाटापाशी बिबट्या आडवा गेल्याचे पोपट जाधव यांनी सांगितले..अवसरीतील गावठाणात बिबट्याचे दर्शन.याच ठिकाणी बाळासाहेब दशरथ वळसे,साहेबराव वळसे यांच्या शेतात बिबट्याचे मादी आणि दोन पिलांचे रोज दर्शन होत आहे. गुरुवारी सकाळी याच वस्तीवर नऊ वाजता बिबट्या सुनील भेके यांच्या शेतावरील जुन्या घरापाशी दहा मिनिटे उभा होता,त्यानंतर थोडा आवाज वाढल्याने तो शेजारी असलेल्या नितीन वळसे यांच्या शेतात गेला,दिवसा बिबट्या दिसू लागल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गुरुवार (ता.१३) रोजी सकाळी मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.रोहिदास जाधव यांच्या घर परिसरात ॲनिमल आउट या औषधाची फवारणी केली असून परिसरात आज पिंजरा लावण्यात येणार आहे.सोबत व्हिडिओ: बुधवारी रात्री बिबट्या समोर दिसल्याने १२ वर्षीय राकेश हा भयभीत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.