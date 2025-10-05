दुर्दैवी घटना! 'सख्ख्या काकाच्या पिकअपखाली सापडून चिमुरड्याचा मृत्यू'; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, कुटुंबीयांचा आक्रोश

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : आदर्श गाव गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील शेरेमळा येथे शेतातील रस्त्यावर खेळत असताना सख्ख्या काकाच्या पिकअपखाली आल्याने चार वर्षांच्या चिमुरड्याचा जागीच मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेने गावडेवाडी परिसर शोकाकुल झाला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .रविवारी(ता.५ ) सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास दुर्दैवी घटना घडली. सिद्धांत गणेश कठाळे ( वय ४) असे मृत्युमुखी पडलेल्या चिमुरड्याचे नाव आहे. कठाळे कुटुंब बीड जिल्ह्यातील असून गेले अनेक वर्ष शेतामध्ये मजुरीचे काम गावडेवाडी परिसरात करतात. .गणेश काकासाहेब कठाळे (वय ३३, रा. गावडेवाडी, रासुराममळा ता. आंबेगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचे सख्खे भाऊ संतोष काकासाहेब कठाळे (वय ४०) हे त्यांच्या ताब्यातील महिंद्रा पिकअप ( एमएच १२ टीव्ही ३२७७) गाडी शेतातील रस्त्यावर निष्काळजीपणे मागे घेत होते. .त्यावेळी सिद्धांत च्या अंगावरून चाक गेल्याने गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची नोंद मंचर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून संतोष कठाळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सहाय्यक फौजदार संतोषमांडवे करीत आहेत..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार. अचानक घडलेल्या या अपघातामुळे गावडेवाडी तसेच संपूर्ण रासुराममळा परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून गावात शोककळा पसरली आहे. सिद्धांतच्या निधनाने कठाळे कुटुंबावर हे दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.