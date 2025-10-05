पुणे

दुर्दैवी घटना! 'सख्ख्या काकाच्या पिकअपखाली सापडून चिमुरड्याचा मृत्यू'; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, कुटुंबीयांचा आक्रोश

Road safety concerns rise after Ambegaon child accident: रविवारी(ता.५ ) सकाळी पावणे अकराच्या सुमारास दुर्दैवी घटना घडली. सिद्धांत गणेश कठाळे ( वय ४) असे मृत्युमुखी पडलेल्या चिमुरड्याचे नाव आहे. कठाळे कुटुंब बीड जिल्ह्यातील असून गेले अनेक वर्ष शेतामध्ये मजुरीचे काम गावडेवाडी परिसरात करतात.
Tragic Accident: Child Crushed Under Uncle’s Pickup in Ambegaon

Tragic Accident: Child Crushed Under Uncle’s Pickup in Ambegaon

Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-डी. के. वळसे पाटील

मंचर : आदर्श गाव गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील शेरेमळा येथे शेतातील रस्त्यावर खेळत असताना सख्ख्या काकाच्या पिकअपखाली आल्याने चार वर्षांच्या चिमुरड्याचा जागीच मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेने गावडेवाडी परिसर शोकाकुल झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
ambegaon
district
accident death
Child Care
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com