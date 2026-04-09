Bhimashankar strawberry revolution: भीमाशंकरची ‘स्ट्रॉबेरी क्रांती’ : दिलीप वळसे पाटील यांच्या पुढाकारातून १८३ आदिवासी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

घोडेगाव : माजी मंत्री व आंबेगाव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या दूरदृष्टी निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनात 'स्ट्रॉबेरी'चा गोडवा निर्माण झाला आहे. ही स्ट्रॉबेरी आता भीमाशंकरची स्ट्रॉबेरी या नावाने ओळखली जाऊ लागली आहे. वळसे-पाटील यांच्या पुढाकारातून आंबेगावच्या दुर्गम भागात एक प्रकारे कृषी क्रांती झाली आहे..आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांनी जेव्हा स्ट्रॉबेरी लागवडीची इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा वळसे पाटील यांनी केवळ आश्वासन दिले नाही. तर प्रशासनाला तात्काळ अभ्यास करून ही योजना प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याचे आदेश दिले. पारंपरिक शेतीकडून नगदी पिकांकडे (Cash Crops) वळण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरला.आज या योजनेमुळे तालुक्यातील तब्बल १८३ आदिवासी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले आहेत. शासनाच्या भक्कम पाठबळामुळे त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारले आणि आपल्या मेहनतीला हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिली..नुकताच चिंचवड येथे पार पडलेला 'स्ट्रॉबेरी महोत्सव' हा केवळ विक्रीचा कार्यक्रम नव्हता, तर तो शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाचा उत्सव होता.दोन दिवसांत लाखो रुपयांची उलाढाल झालीच, पण त्याहून मोलाची कमाई म्हणजे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान आणि भविष्याची नवी उमेद.शंकर केंगले शेतकरी, आमच्या स्वप्नातही वाटत नव्हते स्ट्रॉबेरी या भागात चांगली प्रकारे उत्पन्न देईल. वळसे पाटील यांच्या दूरदृष्टी कोणातून ही योजना या भागात अवतरली. त्यामुळे येथील लोकांचे जीवनमान उंचावणार आहे..या योजनेची वैशिष्ट्ये.या उपक्रमामुळे दलालांची साखळी मोडीत निघाली असून शेतकरी थेट ग्राहकांशी जोडला गेला आहे. चिंचवड येथील स्ट्रॉबेरी महोत्सवात लाखो रुपयाची स्ट्रॉबेरी विकून शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान उमटले आहे.सन 2024,25 च्या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी स्ट्रॉबेरी लागवडीची मागणीची दखल घेत वळसे पाटील यांनी आदिवासी कार्यालय कृषी कार्यालयाच्या मार्फत ही योजना न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत विशेष बाब म्णून शेतकऱ्यांसाठी मांडली.या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी पाच गुंठ्यासाठी 46 हजार ८०० रुपये इतका खर्च निश्चित करून शासन यामध्ये 39 हजार 780 रुपये अनुदान देते तर उर्वरित ७ हजार २० रुपये शेतकरी लाभार्थ्यांचा हिस्सा असतो. यात 183 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे..माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले,. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर जास्त उत्पन्न देणारी स्ट्रॉबेरी पिकाचे निवड करून येथे वेगळी हरितक्रांती करण्याचा मानस आहे. संपूर्ण आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला स्ट्रॉबेरी रोप देण्याचा प्रयत्न शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.