Ambegaon News : बिबट्याच्या दहशतीने आंबेगाव तालुक्यातील धार्मिक-सामाजिक जीवन ठप्प; भाविकांमध्ये भीतीचे सावट!

मंचर : " आंबेगाव तालुक्यात मंचर,निघोटवाडी ,लांडेवाडी,श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबेग,महाळुंगे पडवळ सह पूर्व भागातील ४५ गावे व तीस वाड्या वस्त्यांवर बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे व दहशतीमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. किर्तन-प्रवचन, सत्यनारायण पूजा, स्वागत समारंभ, तसेच सकाळ-संध्याकाळ व्यायामासाठी रस्त्यावर ये-जा करणारे ज्येष्ठ नागरिक, युवक-युवती यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. परिणामी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात घटत चालली असून, "हा बिबट्यांचा प्रश्न कधी संपुष्टात येणार?" असा सवाल सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे..सध्या तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जागृत देवस्थानांच्या यात्रा, उत्सव व अखंड हरिनाम सप्ताहांचे आयोजन केले जाते. या निमित्ताने सायंकाळी प्रवचन, रात्री कीर्तन व पहाटे काकडा असे कार्यक्रम होत असतात. या कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने महिला-पुरुष भाविक सहभागी होत असतात. मात्र बिबट्याच्या सावटामुळे, इच्छा असूनही संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी अनेक भाविकांनी सध्या या कार्यक्रमांपासून अलिप्त राहत असल्याची माहिती शंकर महाराज शेवाळे व संतोष महाराज बढेकर यांनी दिली..Pune Crime : तरुणीने केले जिवाभावाच्या मैत्रिणीवर चाकूने वार; कोरेगाव पार्क परिसरातील घटना!.लग्नसमारंभानिमित्त शेतकऱ्यांच्या पूजा व स्वागत समारंभ धुमधडाक्यात सुरू असले तरी अपेक्षित नातेवाईक व ग्रामस्थ उपस्थित राहत नसल्याची खंत वर-वधूंच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. सामाजिक आनंदाचे क्षणही भीतीच्या छायेत साजरे करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. असे कांताराम बाणखेले यांनी सांगितले. दरम्यान, मंचर परिसरात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय, तपनेश्वर मंदिर परिसरात सकाळ-संध्याकाळ ज्येष्ठ नागरिक तसेच पहाटे युवक-युवती पायी चालत व्यायाम करतात. मात्र अलीकडे मंचर सारख्या शहरी भागातही बिबट्याचा वावर आढळून आल्याने असुरक्षित वातावरणात घराबाहेर पडणे धोक्याचे झाले असल्याचे मंचर येथील डॉ.दत्ता चासकर यांनी सांगितले..एकंदरीत, पूर्वी ग्रामीण भागापुरता मर्यादित असलेला बिबट्याचा प्रश्न आता शहरी भागातही तीव्र होत चालला आहे. लहान मुलांना सायंकाळी घराबाहेर खेळण्यासाठी पाठवणेही धोक्याचे वाटत असल्याची भावना पालक व्यक्त करीत आहेत." रात्री नागरिकांनी प्रवास करताना काळजी कशी घ्यावी, या बाबतही प्रबोधन प्रवचन कीर्तनाच्या माध्यमातून केले जात." आहे असे बाजीराव महाराज बांगर यांनी सांगितले. हा प्रश्न सामाजिक स्वरूप धारण करत असून, प्रशासन व वनविभागाने यावर कोणत्या ठोस उपाययोजना राबवणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे..PMC Election : प्रचारासाठी मैदान, चौक वापरायचा असेल तर पैसे मोजा; पुणे महापालिकेचे निवडणूक शुल्क जाहीर!." मी आंबेगावकर यांच्या वतीने ता.२१ जानेवारी ते २८ जानेवारी या कलावधीत आंबेगाव तालुका कीर्तन मोहोत्सवाचे आयोजन मंचर केले आहे.त्यासाठी सर्व कीर्तनकार व प्रवचनकार यांनी पुढाकार घेतला आहे.जय्यत तयारी सुरु आहे.बिबट्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचक्रोशीतील भाविकांसाठी २० बसची सुविधा करण्याचे नियोजन सुरु आहे."दादाभाऊ पोखरकर , अध्यक्ष व धोंडिभाऊ महाराज शिंदे,सचिव आंबेगाव तालुका कीर्तन मोहोत्सवाचे.".