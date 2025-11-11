पुणे

Ghodegaon Leopard : शेतकऱ्यांच्या मेंढ्यांवर हल्ला करणाऱ्या बिबट्याला पिंजऱ्यात जेरबंद!

Leopard Trapped : घोडेगाव (ता. आंबेगाव) जवळील आंबेशेत परिसरात रात्री एक बिबटा जेरबंद करण्यात वन खात्याला यश आले आहे. काही दिवसांपासून हा बिबट्या परिसरातील पाळीव प्राणी यांच्यावर हल्ले करून फस्त करत होता.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : मनोज गजानन काळे यांच्या डोंगराजवळील शेतात लावलेल्या पिंज-यात हा बिबटया सोमवारी रात्रीच्या दरम्यान अडकला. आंबेशेत येथे रविवारी दिवसा दुपारच्या वेळी एका बिबटयाने धनगाराच्या मेंढयांच्या कळपातील एका शेळीवर हल्ला करून शेळीचा फडशा पाडला. त्यावेळी वनविभागाला याची माहिती मिळताच त्यांनी त्वरीत संबंधित ठिकाणी पिंजरा लावला. सोमवारी रात्रीच्यावेळी बिबटया पिंज-यात जेरबंद झाला. मंगळवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास पिंजरा वन विभागाच्या गाडीत चढविण्यात आला.

