Amit Shaha : अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान २३० काँग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड; पोलिसांवर अधिकार उल्लंघनाचा आरोप

पुणे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून शहर पोलिसांनी कॉंग्रेसच्या सुमारे २३० कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. शहा यांचे पुण्यातून प्रस्थान होईपर्यंत त्यांना विविध पोलिस ठाण्यांत बसवून ठेवण्यात आले होते..लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरणासाठी शहा हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवल यांना टिळक पुरस्कार शहा यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. हा कार्यक्रम मुकुंदनगरमध्ये होते. शहा यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी कॉंग्रेसने पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार त्यांना मार्केटयार्ड परिसरातील शिवनेरी रस्त्यावर (उत्सव हॉटलेसमोर) परवानगी देण्यात आली. परंतु, शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंतच आंदोलन करता येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष दीप्ती चवधरी, प्रशांत जगताप, महापालिकेतील गटनेते चंदू कदम यांच्यासह विविध नगरसेवक, कार्यकर्त्यांनी तेथे सकाळी ११. ३० पासून आंदोलन करण्यास प्रारंभ केला. शहा कार्यक्रमस्थळी बाराच्या सुमारास पोचणार होते. त्यामुळे दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारस आंदोलन करणाऱ्या कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात ठेवले. तेथून दुपारी ३ वाजता त्यांची सुटका करण्यात आली. दरम्यान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे व त्यांच्यासमवेत ५ कार्यकर्त्यांना समर्थ पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते..शहर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ३१) रात्री १२च्या सुमारास प्रतिबंधात्मक कारवाईतंर्गत शहराच्या विविध भागांतील कॉंग्रेस कार्यर्त्यांना ताब्यात घेतले आणि पोलिस ठाण्यांत ठेवले. त्यांनाही शनिवारी (ता. १) दुपारी ३ नंतर सोडण्यात आले. त्यात युवक कॉंग्रेसचे माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, पर्वती ब्लॉक कॉंग्रेसचे स्वप्नील नाईक, वडगाव शेरी ब्लॉक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राजू ठोंबरे, युवक कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष सद्दाम शेख, कसबा मतदारसंघाचे अध्यक्ष गौरव बाळंदे आदींचा समावेश होता..मोबाईल पोलिसांच्या ताब्यातकॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्यावर पोलिसांनी त्यांचे मोबाईल स्विचऑफ करण्यास भाग पाडले. नंतर ते पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यात घेतले. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची गैरसोय झाली. अनेक कार्यकर्ते पोलिस ठाण्यात बसून पोलिसांच्या निषेधार्थ घोषणा देत होते..पोलिसांकडून अधिकाराचे उल्लंघनया बाबत कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, ‘‘लोकशाही व्यवस्थेत शांतपणे आंदोलन करण्यास परवानगी देणे, हा घटनात्मक अधिकार आहे. आम्ही परवानगी घेऊन आंदोलन करीत होतो. त्यातही कार्यक्रमस्थळापासून आम्हाला दूरवर परवानगी देण्यात आली होती. तरीही पोलिसांनी ८ विधानसभा मतदारसंघांतून सुमारे २३० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेणे आणि पोलिस ठाण्यात बसविणे, हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे.’’.अक्षय जैन म्हणाले, ‘‘दिल्लीमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या शांततामय मोर्चावर पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला आणि आता पुण्यातही शांततेत आंदोलन सुरू असतांना कार्यकर्त्यांना घरातून ताब्यात घेण्यात आले. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिस यंत्रणेचा वापर केला जात आहे. आमच्याकडून कायदा व सुव्यवस्थेला कोणताही धोका नव्हता. मग आम्हाला तब्बल 16 तास ताब्यात का ठेवण्यात आले? आमचे मोबाईल फोन कोणत्या अधिकाराखाली ताब्यात घेण्यात आले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर द्यावीत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.