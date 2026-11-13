Amit Shah Pune Visit : अमित शहा १५ आणि १६ नोव्हेंबरला पुणे दौऱ्यावर; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य मिळाल्याची चर्चा, मुरलीधर मोहोळ यांच्या मॅरेथॉन उद्घाटनाला उपस्थिती नाही.

पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला जोर आला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुणे दौऱ्यात भाजपच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यक्रमांना अधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शहा यांच्या दौऱ्याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे..अमित शहा रविवार (ता. १५) आणि सोमवार (ता. १६) असे दोन दिवस पुणे दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात पुणे शहरात त्यांचा एकही मोठा कार्यक्रम नियोजित नाही. दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आयोजित केलेल्या मॅरेथॉनच्या उद्घाटनासाठी शहा उपस्थित राहणार असल्याची चर्चा होती. मोहोळ यांच्यातर्फे शहरात होर्डिंग लावून याची जाहिरातही करण्यात आली होती. मात्र, शहा रविवारी दुपारीच पुण्यात येणार असल्याने ते मॅरेथॉनसाठी उपस्थित राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांची निराशा झाली आहे..दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता असलेल्या पुणे जिल्हा परिषदेत स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी शहा उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. खासदार पार्थ पवार यांनी आज (ता. १३) जिल्हा परिषदेत भेट देऊन कार्यक्रमस्थळाची पाहणी केली..गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे. या विलिनीकरणाचा निर्णय कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसताना अमित शहा यांचा पुणे दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, रविवारी संध्याकाळपासून सोमवार सकाळपर्यंत शहा यांचा कोणताही सार्वजनिक कार्यक्रम नियोजित नाही. या कालावधीत शहा यांच्यासोबत महायुतीच्या नेत्यांच्या राजकीय चर्चा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..‘‘पुणे शहरात अमित शहा यांचा एकही मोठा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे भाजपतर्फे तळेगाव येथील कार्यक्रमासाठी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचे नियोजन सुरू आहे.’’ धीरज घाटे, शहराध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.