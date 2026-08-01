पुणे

Amit Shah Pune Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे दौऱ्यावर, काँग्रेसकडून काळे झेंडे दाखवणार; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

Amit Shah News : अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान काँग्रेसकडून काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमातील सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स वाचा.
Amit Shah Pune Visit

Amit Shah Pune Visit

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Amit Shah Maharashtra : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (१ ऑगस्ट) पुणे दौऱ्यावर असून त्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम स्वारगेट येथील महाराष्ट्रीय मंडळ मैदानावर सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे.

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