Amit Shah Pune Visit : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे दौऱ्यावर, काँग्रेसकडून काळे झेंडे दाखवणार; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

Amit Shah Maharashtra : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (१ ऑगस्ट) पुणे दौऱ्यावर असून त्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम स्वारगेट येथील महाराष्ट्रीय मंडळ मैदानावर सकाळी साडेअकरा वाजता होणार आहे..या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. त्यापूर्वी सकाळी १० ते ११ या वेळेत अमित शाह, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..अमित शाह यांचा दौरा असा* सकाळी ११ वाजता हॉटेलमधून प्रस्थान* सकाळी ११.३० वाजता अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त स्वारगेट येथे अभिवादन* त्यानंतर महाराष्ट्रीय मंडळ मैदानावर लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सहभाग* दुपारी २.३० वाजता दिल्लीकडे प्रस्थान.Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभेत मांडणार ऐतिहासिक विधेयक; 'वंदे मातरम्'चा अपमान केल्यास काय शिक्षा होणार?.काँग्रेसकडून आंदोलनाची घोषणादरम्यान, पुणे शहर काँग्रेसने अमित शाह यांच्या दौऱ्याला विरोध करत काळे झेंडे दाखवण्याची घोषणा केली आहे. पुणे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित अत्याचारांच्या निषेधार्थ आज सकाळी साडेदहा वाजता आंदोलन करण्यात येणार आहे.उत्सव चौक परिसरात काँग्रेसचे कार्यकर्ते जमा झाले असून, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.