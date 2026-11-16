पुणे

Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका

Amit Shah Targets Rahul Gandhi Over Congress and India Remarks : काँग्रेसच्या सलग तीन निवडणुकांतील पराभवावरून अमित शहा यांची राहुल गांधींवर टीका. पुण्यातील सहकार क्षेत्रातील नव्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि ‘भारत टॅक्सी’सह साखर कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाची माहिती.
Amit Shah addresses the gathering at a cooperative project event in Pune.

Amit Shah addresses the gathering at a cooperative project event in Pune.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ‘‘काँग्रेस पक्षाला सलग तीन निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागल्याने त्यांच्यामध्ये नैराश्य आले आहे. याच नैराश्यातून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाऊन भारताची, देशाच्या विकासाची आणि पंतप्रधानांची बदनामी करीत आहेत. मात्र अशाप्रकारे देशाची बदनामी करून काँग्रेसला कधीही सत्ता मिळणार नाही,’’ असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केला.

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