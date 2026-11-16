Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका

पुणे : ‘‘काँग्रेस पक्षाला सलग तीन निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागल्याने त्यांच्यामध्ये नैराश्य आले आहे. याच नैराश्यातून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाऊन भारताची, देशाच्या विकासाची आणि पंतप्रधानांची बदनामी करीत आहेत. मात्र अशाप्रकारे देशाची बदनामी करून काँग्रेसला कधीही सत्ता मिळणार नाही,’’ असा घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी केला. .पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथे रविवारी ‘नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड’च्या भूमिपूजनप्रसंगी शहा बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास व परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी शिंदे, पवार व मोहोळ आदींनी मनोगत व्यक्त केले..सत्ता हवी असेल तर विदेशवारी थांबवाकाँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधताना शहा म्हणाले, ‘‘काँग्रेसने त्यांच्या १० वर्षांच्या सत्ताकाळात तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार केले. त्यामुळेचदेशातील जनतेने त्यांना सत्तेतून बेदखल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची धुरा दिली. मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या काळात त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचा एकही आरोप झालेला नाही. सत्ता हवी असेल तर राहुल गांधींनी विदेशवारी करून देशाची बदनामी करण्यापेक्षा गावागावांत जाऊन जनतेशी संवाद साधावा.’’.मुरलीधर मोहोळ यांना श्रेय :देशात सहकार चळवळीची गंगोत्री पुणे आणि महाराष्ट्र आहे. मात्र, काँग्रेसने ७० वर्षे स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची मागणी दुर्लक्षित केली. मोदी सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन करून या क्षेत्राला बळकटी दिली. आज पुण्यात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या नियमनासाठी पश्चिम विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यालयासाठी गुजरातचा मोठा दबाव होता, मात्र मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रयत्नांमुळे हे कार्यालय पुण्यात सुरू झाले असून येथून महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दीव-दमणमधील संस्थांचे कामकाज चालणार आहे, असे शहा यांनी स्पष्ट केले..‘भारत टॅक्सी’ अन् साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन :खासगी कंपन्यांकडून टॅक्सी चालकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी सहकार तत्त्वावर आधारित ‘भारत टॅक्सी’चा प्रारंभ पुण्यातून करण्यात आला. यामध्ये कोणतेही कमिशन नसेल आणि संपूर्ण उत्पन्न थेट चालकांच्या बँक खात्यात जमा होईल, तसेच काँग्रेसच्या काळात बंद पडून बेकायदा कब्जात गेलेल्या ११० एकरांवरील एका जुन्या साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. अमूल, एनडीडीबी आणि एनसीडीसी यांसारख्या संस्थांच्या गुंतवणुकीतून हा प्रकल्प उभा राहत असून, येथे साखरेसोबतच इथेनॉल, सीबीजी, डेअरी प्रकल्प आणि रेल्वे-संरक्षण दलासाठी कंटेनर निर्मिती केली जाणार आहे. ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी या कारखान्यातून उत्पादन सुरू होईल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.