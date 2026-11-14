Pune News : अजित पवार यांच्या पुतळ्याचे सोमवारी अमित शहा यांच्या हस्ते अनावरण

पुणे - ‘पुणे जिल्ह्याच्या विकासातील दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या योगदानाचे स्मरण म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या त्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण सोमवारी (ता. १६) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते नेहरू मेमोरियल हॉल येथे दुपारी बारा वाजता अजित पवार यांच्या कार्यावरील कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन आणि लघुपट प्रदर्शित करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली..पत्रकार परिषदेप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, सभापती दीपाली हुलावळे, जितेंद्र बडेकर, अमोल नलावडे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत..जगदाळे म्हणाले, ‘जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात अजित पवार यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या कार्याचे कायम स्मरण राहावे आणि त्यातून लोकसेवेची प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने पुतळ्याची उभारणी करण्यात आली आहे. हे स्मारक लोकसेवेसाठी समर्पणाची शिकवण देणारे ठरेल.’ तर पाटील म्हणाले, ‘अजित पवार यांनी प्रशासनाला लोकाभिमुख करण्याला प्राधान्य दिले. कोणतेही काम करताना सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे, ही शिकवण आम्हाला त्यांच्याकडून मिळाली. त्यांची ही शिकवण कायम स्मरणात ठेवण्यासाठी हे स्मारक प्रेरणादायी ठरेल.’.कार्यक्रमाची रूपरेषा...- सर्वात अगोदर जिल्हा परिषद कमानीचे उद्घाटन- दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यावरील छायाचित्र दालनाचे उद्घाटन व पाहणी- दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याचे अनावरण- नेहरू मेमोरियल हॉलमध्ये सभा होणार, सभेच्या ठिकाणी सकाळी दहा वाजता प्रवेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.