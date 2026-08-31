Amit Thackeray Pune Visit : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शेजारी हा फोटो नको’; अमित ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढायला लावला अन्...

Amit Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे आज पुणे दौऱ्यावर असून, विविध महाविद्यालयांना भेट देत विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. आज सकाळी त्यांनी शिवाजीनगर येथील गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला..यावेळी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातील अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, अपुऱ्या सुविधा तसेच मेसमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत अमित ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी केल्या. विद्यार्थ्यांनी मेसमध्ये जेवणात आळी आढळल्याचे फोटोही त्यांना दाखवले. तसेच कॅन्टीनमध्ये सडलेले कांदे ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले..Thackeray Brothers: 'एक मच्छर माणसाला...' चित्रपटाचा डायलॉग म्हणत ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा; प्रधानांच्या राजीनाम्यावर मोठी प्रतिक्रिया.विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर अमित ठाकरे आक्रमक झाले. त्यांनी कॅन्टीनमधील सडलेले कांदे थेट उचलून प्राध्यापकांच्या कार्यालयात नेले. विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचे निकृष्ट जेवण का दिले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना आजच्या आज चांगल्या दर्जाचे जेवण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..पंतप्रधान मोदींचा फोटा काढायला लावलादरम्यान, प्राध्यापकांच्या कार्यालयातील एका फोटोवरूनही यावेळी चर्चा झाली. एका विद्यार्थ्याने कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो का लावण्यात आला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. अमित ठाकरे यांनी तो फोटो पाहिल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शेजारी हा फोटो नको, असे सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयातून मोदींचा फोटो काढला..FAQs1. अमित ठाकरे पुण्यात का आले होते? अमित ठाकरे पुणे दौऱ्यावर असून विविध महाविद्यालयांना भेट देत विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेत होते.2. अमित ठाकरे यांनी कोणत्या महाविद्यालयाला भेट दिली? त्यांनी शिवाजीनगर येथील गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाला भेट दिली.3. विद्यार्थ्यांनी कोणत्या समस्या अमित ठाकरे यांच्यासमोर मांडल्या? विद्यार्थ्यांनी अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, अपुऱ्या सुविधा आणि मेसमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत तक्रारी केल्या.4. मेसमधील जेवणाबाबत विद्यार्थ्यांनी काय तक्रार केली? विद्यार्थ्यांनी जेवणात आळी आढळल्याचे फोटो दाखवले आणि कॅन्टीनमध्ये सडलेले कांदे असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले.5. अमित ठाकरे यांनी प्रशासनाला काय इशारा दिला? विद्यार्थ्यांना तातडीने चांगल्या दर्जाचे जेवण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यास मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक आंदोलन करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.6. नरेंद्र मोदींच्या फोटोबाबत काय घडले? कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शेजारी नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यात आल्याचे पाहिल्यानंतर अमित ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी तो फोटो हटवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.