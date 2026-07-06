Visapur Fort: विसापूर गडाचे रहस्य उलगडले! भुयारानंतर आता प्राचीन अपरिचित लेणीचा शोध; दोन पाण्याच्या टाक्या आणि विश्रांती कक्षही आढळला

टाकवे बुद्रुक : नुकतेच काही दिवसांपूर्वी विसापूर गडाच्या उत्तर बाजूस प्राचीन भुयार आढळल्यानंतर आता गडाच्या दक्षिण भागात आणखी एका अपरिचित लेणीचा शोध लागला आहे. मावळातील सफर ३६१ किल्ल्यांची सामाजिक प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी ही लेणी शोधून काढली असून, इतिहास अभ्यासकांच्या मते ही लेणी अद्याप लोकपरिचित नसल्याचे मानले जात आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.प्रतिष्ठानचे सदस्य मालेवाडी येथील प्राचीन वनदेव मंदिरात दर्शनासाठी गेले असता, विसापूर गडाच्या कातळात झाडाझुडपांच्या आड लेणीसदृश्य रचना त्यांच्या नजरेस पडली. त्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी केली असता ही अर्धवट कोरलेली प्राचीन लेणी असल्याचे स्पष्ट झाले..मावळ परिसरात प्राचीन गडकिल्ले, लेण्या, भुयारे, मंदिरे, तलाव आणि बारवांचा समृद्ध वारसा आहे. सह्याद्रीच्या दुर्गम कडेकपारीत आजही अनेक अपरिचित ऐतिहासिक वास्तू लपलेल्या असून, भटकंती करणाऱ्यांशिवाय त्यांची माहिती फार कमी लोकांना आहे. अशा ऐतिहासिक वास्तूंचा सातत्याने होत असलेला शोध मावळच्या इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकणारा ठरत असल्याचे इतिहासप्रेमींनी सांगितले..या लेणीत दोन कोरीव पाण्याच्या टाक्या आणि विश्रांतीसाठी तयार केलेला एक कक्ष आढळून आला आहे. दोन टाक्यांपैकी एक लहान असून ते सध्या कोरडे आहे, तर दुसरे टाके आकाराने मोठे असून त्यात पाणीसाठा आहे. याशिवाय जमिनीपासून सुमारे चार फूट उंचीवर विश्रांतीसाठी कोरलेला कक्षही दिसून येतो. या लेणीच्या तोंडावर काही खापराचे तुकडेही मिळाले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...ऐतिहासिक संबळगड अर्थात विसापूर या दुर्गावर घसाऱ्याच्या माथ्यावर कातळकड्यास लेणी खोदली गेली. दुष्काळ, आवर्षण, महामारी किंवा दानाचा रोखलेला मार्ग अशा काही अपरिहार्य स्थितीत येथील खोदकाम स्थगित केले गेलेले निदर्शनास येते आहे. येथील लेणी निर्माण करताना प्रथम कातळ्यावर सीमा आखून खोदकाम सुरु केल्याचे दिसून येते ते पाणी बाहेर निथळावे व आतील भाग कोरडा राहावा यासाठी केलेली रचना आहे. ही रचना दुर्मिळ प्रकारात मोडते. समोरील भागात पाण्याचे टाके निर्माण केले गेले. तसेच उंचावर खोबणी खोदली गेलेली आढळून येत आहे.- डॉ. प्रमोद बोराडे, इतिहास संशोधक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.