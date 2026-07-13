Pune Crime: आंबेगाव तालुक्यात संतापाची लाट; बालिकेच्या विनयभंगप्रकरणी शिंगवे गाव बंद, जनआक्रोश मोर्चा

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर: शिंगवे(ता.आंबेगाव)येथे चार वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाच्या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण गाव बंद ठेवण्यात आले. गावातील ग्रामस्थ व विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने रविवारी सायंकाळी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बहुसंख्येने गावातील नागरिक व महिला व तरुण,विविध संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.यावेळी मोर्चादरम्यान गावात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.सायंकाळी मोर्चानंतर झालेल्या सभेत आमदार गोपीचंद पडळकर,ह.भ.प. संग्राम बापू भंडारे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.या प्रकरणातील आरोपी परप्रांतीय सलून कामगार मोहम्मद फरदीन फरीद शाह (वय २०) याच्यासह त्याचा सहकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी या मोर्चादरम्यान करण्यात आली..मोर्चा शिंगवे गावातून काढण्यात आला.या मोर्चात गावातील नागरीक,महिला,युवक तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.मोर्चानंतर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.या वेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी नसरापुर येथे घडलेल्या घटनेवर आधारीत येथील आरोपीवर जलदगती न्यायालयात खटला चालवून कठोर शिक्षा व्हावी,अशी मागणी केली. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.हभप संग्राम बापू भंडारे यांनी प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलींच्या सुरक्षेबाबत अधिक जागरूक राहण्याचे आवाहन केले.तसेचा कायद्याच्या चौकटीत राहून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्ताविक कमलेश तुळे यांनी केले तर रूपेश तागड यांनी सूत्रसंचालन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.