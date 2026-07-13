पुणे

Pune Crime: आंबेगाव तालुक्यात संतापाची लाट; बालिकेच्या विनयभंगप्रकरणी शिंगवे गाव बंद, जनआक्रोश मोर्चा

Fast-track trial demand in Shingave child abuse case: चार वर्षांच्या बालिकेवरील विनयभंगप्रकरणी शिंगवे गावात संपूर्ण बंद, ग्रामस्थ व हिंदुत्ववादी संघटनांचा जनआक्रोश मोर्चा; आरोपींना फाशीची मागणी
Protest March Held in Shingave After Alleged Molestation of Four-Year-Old Girl

Protest March Held in Shingave After Alleged Molestation of Four-Year-Old Girl

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नवनाथ भेके

निरगुडसर: शिंगवे(ता.आंबेगाव)येथे चार वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाच्या घटनेच्या निषेधार्थ संपूर्ण गाव बंद ठेवण्यात आले. गावातील ग्रामस्थ व विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने रविवारी सायंकाळी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बहुसंख्येने गावातील नागरिक व महिला व तरुण,विविध संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.यावेळी मोर्चादरम्यान गावात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

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