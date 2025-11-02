Loni Kalbhor News: 'लोणी काळभोर परिसरात शासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात नागरिकांचा संताप'; ठिय्या आंदोलनाला उग्र वळण

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन : लोणी काळभोर (ता. हवेली ) परिसरातील मागासवर्गीय नागरिकांची घरे गेली पन्नास वर्षे शासनाच्या नावे नियमित न झाल्याने अखेर नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे. यासोबतच लोणी काळभोर–रामदरा या ५२०० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनातील कथित भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन छेडले आहे..धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन २७ ऑक्टोबरपासून सुरू असून, दररोज दुपारी १ ते २ या वेळेत पुणे–सोलापूर महामार्गालगतच्या बाजार मैदानावर नागरिक ठिय्या देत आहेत. येथील मागासवर्गीय वस्तीतील नागरिकांची घरे आजही शासनाच्या नावावर नियमित झालेली नाहीत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हवेली उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जुलै २०२४ रोजी संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर काहीही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. सर्कल अधिकारी (थेऊर) यांनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी तहसीलदार हवेली यांच्याकडे अहवाल सादर केला असतानाही अद्याप पुढील संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार देखील नागरिकांनी केली आहे..दरम्यान, लोणी काळभोर–रामदरा रस्ता या कामात मोठ्या गैरप्रकारांचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत (एमएसआरडीसी) संबंधित अभियंत्यांनी शासनाची दिशाभूल करून “जुन्या रस्त्याची दुरुस्ती” असा भ्रामक शब्दप्रयोग केला असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बोगस परवानगी मिळवून हे काम मंजूर करण्यात आले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे..या रस्त्यासाठी कोणतेही भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात न पाठवता थेट काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून, त्यांना रेडी रेकनर दराच्या पाचपट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रस्त्याचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून साईड पट्ट्यांचे कामही अपुरे आहे. तरीदेखील ठेकेदारास पूर्ण रक्कम अदा करण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे..शासनाची फसवणूक, खोटे दस्तऐवज, वन विभागाकडून घेतलेली बोगस परवानगी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक या सर्व प्रकरणांतील दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी नागरिकांची ठाम मागणी आहे. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव, ग्रामपंचायत प्रदेशाध्यक्ष सूर्यकांत गवळी, रूपाली काळभोर, अॅड. अनिता गवळी, निखिल काळभोर, सुरेश साळुंखे, सुभाष साळुंके, दिपाली घाडगे, अजिंक्य उपाध्ये, प्रदीप शेडगे आदी कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. शासनाने लवकर तोडगा न काढल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.आंदोलनाला पाच दिवस उलटूनही प्रशासनाने अजिबात दखल घेतलेली नाही. पोलिस प्रशासन, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. यात काय राजकारण सुरु आहे हे आम्हाला समजले नाही. मागासवर्गीय नागरिकांची घरे गेली पन्नास वर्षे शासनाच्या नावे नियमित करण्यासाठी प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार बैठक घेणे आवश्यक आहे. सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन कारवाईचे आदेश द्यावेत.राजेंद्र साळवे, अध्यक्ष, अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.