पुणे

Loni Kalbhor News: 'लोणी काळभोर परिसरात शासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात नागरिकांचा संताप'; ठिय्या आंदोलनाला उग्र वळण

Anger Erupts in Loni Kalbhor: अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन २७ ऑक्टोबरपासून सुरू असून, दररोज दुपारी १ ते २ या वेळेत पुणे–सोलापूर महामार्गालगतच्या बाजार मैदानावर नागरिक ठिय्या देत आहेत.
Citizens’ Anger Boils Over in Loni Kalbhor; Sit-In Agitation Turns Aggressive

Citizens’ Anger Boils Over in Loni Kalbhor; Sit-In Agitation Turns Aggressive

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : लोणी काळभोर (ता. हवेली ) परिसरातील मागासवर्गीय नागरिकांची घरे गेली पन्नास वर्षे शासनाच्या नावे नियमित न झाल्याने अखेर नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे. यासोबतच लोणी काळभोर–रामदरा या ५२०० मीटर रस्त्याच्या भूसंपादनातील कथित भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी ठिय्या आंदोलन छेडले आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
agitation news
Protest
Loni Kalbhor
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com