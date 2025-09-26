Pune Market Yard : यशवंत कारखान्याला ३६ कोटी वर्ग, पुणे बाजार समिती; बैठकीचा वृत्तांत तयार होण्यापूर्वीच दिले पैसे

मार्केट यार्ड : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करताना संबंधित सर्व वित्तीय संस्थांची देणी, बोजा, मोजणी, जमीन ताबा आदी सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करूनच व्यवहार करण्याचे मंगळवारच्या मासिक बैठकीत ठरले. मात्र या बैठकीतील सभेचा वृत्तांत तयार होण्यापूर्वीच बाजार समितीने सुमारे ३६ कोटी ५० लाख यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात न्यायालयात दावा प्रलंबित असून उद्या (ता. २६) सुनावणी आहे..यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र उच्च न्यायालयातील दाखल असलेल्या रिट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन हा व्यवहार करण्याची अट घालून याबाबत शासन निर्णय काढला आहे. नियमानुसार आणि कायदेशीर बाबींनुसार व्यवहार करण्याचे काही संचालकांनी बजावले होते. तरीही बाजार समितीने ३६ कोटी रुपये कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग केले असल्याचे समोर आले आहे..Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.बाजार समितीच्या मासिक बैठकीत तातडीने पैसे देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे काही संचालकांचे म्हणणे आहे. मात्र मासिक बैठक पार पडल्यानंतर त्याचा वृत्तांत तयार होण्याआधीच हे पैसे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सामंजस्य करार करून जवळपास ३६ कोटी रुपयांच्या दरम्यान बँकांना पैसे दिले आहेत. आता बँकांचे पैसे संपले आहेत. शेतकरी, कामगार आणि इतर सरकारी देणी राहिली आहेत. सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर खरेदीखत केले जाणार आहे. बाजार समितीला अडचणीत आणले जात असल्याचा विरोधकांकडून होणार प्रचार चुकीचा आहे, राज्य शासनाने कारखाना जमिन व्यवहार करण्यास बारा एकनुसार परवानगी दिली आहे. करारानुसार टप्प्याटप्प्याने पैसे देणार आहोत.- प्रकाश जगताप, सभापती, बाजार समिती, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.