Pune Market Yard : यशवंत कारखान्याला ३६ कोटी वर्ग, पुणे बाजार समिती; बैठकीचा वृत्तांत तयार होण्यापूर्वीच दिले पैसे

Pune Market Yard News : न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा असतानाही पुणे बाजार समितीने ३६ कोटी रुपये यशवंत साखर कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग करून नियमानुसार व्यवहार न केल्याचा आरोप उफाळून आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करताना संबंधित सर्व वित्तीय संस्थांची देणी, बोजा, मोजणी, जमीन ताबा आदी सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करूनच व्यवहार करण्याचे मंगळवारच्या मासिक बैठकीत ठरले. मात्र या बैठकीतील सभेचा वृत्तांत तयार होण्यापूर्वीच बाजार समितीने सुमारे ३६ कोटी ५० लाख यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात न्यायालयात दावा प्रलंबित असून उद्या (ता. २६) सुनावणी आहे.

