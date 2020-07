पैसै उकळणाऱ्या हाॅस्पीटलच्या तक्रारी करण्याचे आवाहन

राजगुरूनगर (पुणे) : जी खासगी रुग्णालये कोरोना रूग्णांकडून अवाजवी पैसै उकळत आहेत, त्या रूग्णालयांविरूद्ध संबंधित रूग्णांनी तक्रार करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. तसेच, रुग्णालयांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. खेड पंचायत समितीच्या सभागृहात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत आयुष प्रसाद बोलत होते. या वेळी सभापती अंकुश राक्षे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे, गटविकास अधिकारी अजय जोशी आणि तालुका आरोग्य अधिकारी बी. बी. गाढवे उपस्थित होते. वीजग्राहकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आयुष प्रसादर म्हणाले की, गरज नसताना तपासणीसाठी लोकांचे स्वॅब घेण्यात येऊ नयेत. त्यामुळे खरे कोरोनाबधित तपासणीपासून वंचित राहतात व दरम्यान कोरोनाचा प्रसार होतो. कधी कधी रुग्णाला गरज नसतानाही ऑक्सिजन दिला जातो, त्यामुळे खरा गरजू रुग्ण ऑक्सिजन बेडपासून वंचित राहतो. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्याकडे उपलब्ध असलेले बेड आणि इतर माहिती फलकावर लावणे आवश्यक आहे. सरकारला सहकार्य न करणाऱ्या रूग्णालयाचा परवाना रद्द होऊ शकतो. खेड तालुक्यासाठी २२ रुग्णवाहिका शासनातर्फे कार्यरत असून, त्यांची सुविधा पूर्णपणे मोफत आहे. तसेच, सक्षम ग्रामपंचायतींना रुग्णवाहिका खरेदी करण्याची परवानगी जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आलेली आहे. ज्यांच्याकडे रेशनिंग कार्ड आहे, असा कोणीही महात्मा फुले जनारोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट होऊन शंभर टक्के मोफत उपचार घेऊ शकतो. पुण्यात या ठिकाणी रुग्णांना मिळतोय दिलासा कंपन्या सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नसतील तर त्यांच्यावर महसूल विभागाने कारवाई केली पाहिजे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सर्व व्यवस्था आणि नियोजन तयार आहे, फक्त अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. 'हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट' शोधून, त्यांना क्वारंटाइन करा. तसेच, कुठल्याही कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्णाला घरी पाठवू नका, असे आदेश प्रसाद यांनी दिले. आकडा तेराशेच्या घरात

खेड तालुक्यात आज ७८ कोरोनाबधित आढळले असून, रुग्णसंख्या १२९९ झाली आहे, तर मृतांची संख्या २५ झाली आहे. चाकण येथील ४८ वर्ष वयाच्या प्रौढाचा मृत्यू झाला. चाकणला कालपासून कोरोनाचा उद्रेक सुरू असून दिवसभरात तब्बल २७ रुग्ण सापडले. तर, आळंदीत ८ आणि राजगुरूनगरला ६ रूग्णांची भर पडली. तालुक्याच्या ग्रामीण भागात ३७ रुग्ण सापडले. राक्षेवाडीत ५, रासे येथे ४, शेलगावात ४, खराबवाडीला ३, कान्हेवाडीत ३, भोसे येथे ३, नाणेकरवाडीला २ आणि शेलपिपंळगावात २ रूग्ण सापडले. निघोजे, भांबोली, ढोरे-भांबुरवाडी, कोये, सातकरस्थळ, मेदनकरवाडी, कडाचीवाडी, सायगाव, रानमळा, काळूस आणि वाकी बुद्रुक येथे प्रत्येकी एक रूग्ण आढळून आल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. बी. गाढवे यांनी दिली.

