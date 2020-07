कोरोनाच्या लढाईसाठी जुन्नरकरांकडून मदतीचे हात 

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातील लेण्याद्री येथील कोविड केअर सेंटर येथे आणखी दोनशे रुग्णांची व्यवस्था होऊ शकणार आहे. मात्र, रुग्णांना कॉट, गादी, उशी, बेडशीट, पाणी व इतर आवश्यक बाबी उपलब्ध करण्यासाठी दानशूर व संस्था यांनी पुढे येण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. त्यानुसार जुन्नर शहर व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने आज एक लाख ४८ हजार ५०० रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आहे. पुणेकरांनी एक महिना रोखली अपेक्षित रुग्णवाढ जुन्नर तालुक्यात दररोज कोरोना रुग्ण वाढत असून, लेण्याद्री येथील कोविड केअर सेंटरची क्षमता शंभर बेडची आहे. सध्या येथे ९० पॉझिटिव्ह रुग्ण उपचार घेत आहेत. रुग्णसंख्या वाढत राहिली, तर त्यांच्यासाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. कोरोनाची लक्षणे दिसत नाहीत, परंतु अहवाल पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांवर लेण्याद्री येथे उपचार करण्यात येत आहे. येथे २२ मे रोजी केंद्र सुरू झाल्यापासून १५६५ जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी येथे घेण्यात आले. आजअखेर २५४ रुग्ण येथे दाखल झाले. त्यापैकी १३४ जणांनी कोरोनवर मात केली, तर सध्या ९० जण उपचार घेत आहेत. अद्याप १८० अहवाल येणे बाकी असून, रुग्णांनी शंभरी पार केली. त्यांच्या बेडची, पीपीई किट, सॅनिटायझर आदी आवश्यक वस्तूंची लोकसहभागातून उभारणी करण्यात येत असून, त्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुण्यात पीएमपी वाहतूक सुरू करण्याबाबत महत्त्वाचा आदेश लेण्याद्री येथील कोविड केअर सेंटरसाठी जुन्नर शहर व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने आज एक लाख ४८ हजार ५०० रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आहे. तहसीलदार हणमंत कोळेकर यांनी धनादेश स्वीकारला. लेण्याद्री येथे कोरोनाच्या रुग्णांसाठी ५० लोखंडी कॉट, गादी, उशी, बेडशीटसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. असोसिएशनच्या वतीने पहिल्या लॉकडाउनच्या काळात पंधरा दिवस शहरातील १८० गरजूंना दोन वेळचे जेवण दिले होते. तसेच, आळेफाटा येथील डॉ. अनंतराव कणसे होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने २५ कॉट, गादी, उशी, बेडशीट संच देण्यात आले असून, हिवरे येथील एका दानशूर व्यक्तीने २५ पाण्याचे बॉक्स दिले असल्याची माहिती येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्याम बनकर यांनी दिली. Edited by : Nilesh Shende

Web Title: Appeal to help Covid Care Center in Junnar taluka