Pune Investment Scam: ८८ कोटींची फसवणूक करून यूएईत पळालेली महिला गुंतवणूकदार ठग पुण्यात प्रत्यार्पणातून पोलिसांच्या ताब्यात

पुणे : गुंतवणूकदारांना आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून ८८ कोटी रुपयांची फसवणूक करून परदेशात पसार झालेल्या महिला आरोपीला संयुक्त अरब अमिरातीतून (यूएई) भारतात आणण्यात आले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय), परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या पथकाने ही कारवाई केली. .आरोपी महिलेला सोमवारी (ता. ३) पुण्यात आणताच पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. विशाखा अविनाश राठोड (रा. आनंदबन सोसायटी, रावेत) असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणातील तिचा पती अविनाश अर्जुन राठोड याला मागील आठवड्यात संयुक्त अरब अमिरातीतून प्रत्यार्पण करून भारतात आणण्यात आले होते..या दाम्पत्याने बाणेर परिसरात ‘एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी’ ही कंपनी सुरू केली होती. सुरुवातीला काही महिने परतावा देऊन गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्यांनी परतावा देणे बंद केले. आरोपी विशाखा हिच्याविरुद्ध इतर सहकाऱ्यांसह कट रचून विविध योजनांच्या माध्यमातून दरमहा परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. जमा झालेली रक्कम आरोपींनी विविध बँक आणि डिमॅट खात्यांद्वारे लंपास केली होती. याबाबत गुंतवणूकदारांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात २० एप्रिल २०२३ रोजी तक्रार दिली होती. त्यानुसार या दाम्पत्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुन्हा दाखल होताच आरोपी दाम्पत्य परदेशात पसार झाले. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पाठपुराव्यानंतर न्यायालयाने दोघांना फरार घोषित केले होते. त्यांच्याविरुद्ध इंटरपोलच्या माध्यमातून ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ बजावली होती. ‘सीबीआय’ आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने यूएई प्रशासनाशी समन्वय साधून या दाम्पत्याचे प्रत्यार्पण घडवून आणले. पुढील तपासासाठी तिला पुणे पोलिसांकडे सोपविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.