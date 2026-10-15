Pune News: पृथ्वीच्या दोन्ही ध्रुवांवरील बर्फाचे प्रमाण घटले; आर्क्टिकमध्ये दहाव्या क्रमांकाची नीचांकी नोंद, नासाच्या अहवालात काय म्हटले?

पुणे : यंदाच्या हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात उत्तर ध्रुवीय प्रदेश (आर्क्टिक) आणि दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशातील (अंटार्क्टिक) बर्फाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिल्याची नोंद अमेरिकी अवकाश संशोधन संस्थेने(नासा) घेतली आहे. दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबरमध्ये या नोंदी घेतल्या जातात. यावर्षी आर्क्टिकच्या उन्हाळ्यात दहाव्या क्रमांकाच्या, तर अंटार्क्टिकच्या हिवाळ्यात तिसऱ्या क्रमांकाच्या नीचांकी बर्फाची नोंद झाली. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.‘नासा’तर्फे १९७८ पासून उपग्रहांच्या साहाय्याने दोन्ही ध्रुवीय प्रदेशांतील बर्फाच्या कमाल आणि किमान विस्ताराच्या नोंदी घेतल्या जातात. उत्तर ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फाचे प्रमाण उत्तर गोलार्धातील हिवाळ्याच्या अखेरीस, म्हणजे मार्चमध्ये कमाल पातळीवर, तर उन्हाळ्यात बर्फ वितळल्यामुळे तेथील उन्हाळ्याच्या अखेरीस, म्हणजे सप्टेंबरमध्ये किमान पातळीवर नोंदले जात असते. याविरुद्ध दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशात मार्चमध्ये किमान आणि तेथील हिवाळ्याच्या शेवटी, म्हणजे सप्टेंबरमध्ये कमाल बर्फाची नोंद होत असते..नीचांकी विस्तारनासा आणि नॅशनल स्नो अँड आईस डेटा सेंटरने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, १४ सप्टेंबरला अंटार्क्टिकामध्ये यावर्षीच्या बर्फाचा कमाल, म्हणजे १७.५९ दशलक्ष वर्ग किलोमीटर इतका विस्तार नोंदला गेला. बर्फाचा हा कमाल विस्तार २०२३ या नीचांकी वर्षापेक्षा जास्त असला, तरी दीर्घकालीन कमाल नोंदींच्या तुलनेत तिसऱ्या क्रमांकाचा नीचांकी विस्तार ठरला. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...दुसरीकडे आर्क्टिक प्रदेशात १२ सप्टेंबरला बर्फाचा ४.६ दशलक्ष वर्ग किलोमीटर इतका किमान विस्तार नोंदला गेला. हा विस्तार २००८, २०१० आणि २०२५ या वर्षांतील किमान विस्ताराइतका असून, आतापर्यंतचा हा दहाव्या क्रमांकाचा नीचांकी किमान विस्तार ठरला. यावर्षीच्या मार्चमध्ये आर्क्टिकमध्ये आतापर्यंतच्या नीचांकी कमाल बर्फाच्या विस्ताराची नोंद झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.