पुणे

Pune News: पृथ्वीच्या दोन्ही ध्रुवांवरील बर्फाचे प्रमाण घटले; आर्क्टिकमध्ये दहाव्या क्रमांकाची नीचांकी नोंद, नासाच्या अहवालात काय म्हटले?

Antarctic Winter Ice Reaches Third Lowest Extent on Record: नासाच्या उपग्रह निरीक्षणातून ध्रुवीय बर्फाबाबत महत्त्वाची माहिती; आर्क्टिकची स्थिती काय?
Arctic Antarctic Ice Extent News NASA Satellite Data Reveals Below Average Polar Ice Coverage in Both Hemispheres in 2026

Arctic Antarctic Ice Extent News NASA Satellite Data Reveals Below Average Polar Ice Coverage in Both Hemispheres in 2026

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : यंदाच्या हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात उत्तर ध्रुवीय प्रदेश (आर्क्टिक) आणि दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशातील (अंटार्क्टिक) बर्फाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिल्याची नोंद अमेरिकी अवकाश संशोधन संस्थेने(नासा) घेतली आहे. दरवर्षी मार्च आणि सप्टेंबरमध्ये या नोंदी घेतल्या जातात. यावर्षी आर्क्टिकच्या उन्हाळ्यात दहाव्या क्रमांकाच्या, तर अंटार्क्टिकच्या हिवाळ्यात तिसऱ्या क्रमांकाच्या नीचांकी बर्फाची नोंद झाली.

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