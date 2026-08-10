फोटो ः एरिना अहमद
रोहित देसाई चेहरा
एरिना अहमदला जेतेपदाचा मान
पुणे जिल्हा टेबल टेनिस अजिंक्यपद
पुणे, ता. १० ः पुणे जिल्हा टेबल टेनिस संघटना आयोजित माजी टेबल टेनिसपटू, बालुफ ऑटोमेशन प्लेअर्स करंडक पुणे जिल्हा टेबल टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत अकरा वर्षांखालील मुलींच्या गटात बिगर मानांकन असलेल्या एरिना अहमदने विजेतेपदाला गवसणी घातली. ४० वर्षांवरील गटाचे जेतेपद दुसऱ्या मानांकित रोहित देसाईने संपादिले.
एरंडवणा येथील शारदा स्पोर्ट्स सेंटरच्या टेबल टेनिस हॉलमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत अकरा वर्षाखालील मुलींमध्ये अंतिम लढतीत बिगर मानांकित एरिना अहमदने दुसऱ्या मानांकित शगुन गणेशेचा चुरशीच्या सामन्यात ९-११, ११-५, १३-११, १६-११, १३-११ असा पराभव केला या लढतीत जोरदार खेळ करणाऱ्या शगुन गणेशेने पहिली गेम ११-९ अशी जिंकून जोरदार सुरवात केली परंतू एरिना अहमदने त्यानंतर चारही गेम ११-५, १३-११, १६-११, १३-११ अशा जिंकून जेतेपद मिळविले. त्याआधी उपांत्य फेरीत एरिना अहमदने अव्वल मानांकित शरण्या पटवर्धनचा ११-६, ११-७, ५-११, ९-११, ११-८ असे तर द्वितीय मानांकित शगुन गणेशेने तिसऱ्या मानांकित रुहानी भारद्वाजचा ११-२, ९-११, ४-११, ११-५, ११-३ असा पराभव केला होता.
४० वर्षांवरील पुरुष गटाच्या अंतिम लढतीत दुसऱ्या मानांकित रोहित देसाईने अव्वल मानांकित सुयोग पाटीलचा चुरशीच्या लढतीत ९-११, ११-९, १०-१२, ११-७, ११-८ असा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. त्याआधी उपांत्य फेरीत सुयोग पाटीलने स्वानंद बेडेकरला ५-११, ११-५, ६-११, ११-७, ११-९ असे तर रोहित देसाईने मनोज फडकेला ११-५, ८-११, ११-६, ११-४ असे पराभूत केले होते. उपांत्यपूर्व फेरीत सुयोग पाटीलने संजय पटेलवर ११-७, ११-४, ११-६ असा, चौथ्या मानांकित स्वानंद बेडेकरने ओंकार जोगवर ११-६, ९-११, १२-१०, ११-६ असा तर मनोज फडकेने जोगेश जैनवर ११-८, ११-५, ११-७ असा तर रोहित देसाईने प्रदीप गुप्तावर ११-८, ११-६, ११-६ असा विजय मिळविला होता.
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