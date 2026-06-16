Broiler Chickens Death : एका रात्रीत पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्यांचा अचानक मृत्यु; सुमारे सात लाखाचे नुकसान, उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा अंदाज

पारगाव - लाखणगाव, ता. आंबेगाव येथील पोल्ट्री व्यावसायिक संतोष ज्ञानेश्वर पोंदे यांच्या पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्या रात्री अचानक मृत्युमुखी पडल्या सबंधित शेतकऱ्याची सुमारे सहा ते सात लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे..येथील पोंदेमळ्यातील संतोष पोंदे गेली पंधरा वर्षापासून शेतीला जोड धंदा म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय करत आहे. ते सध्या करार पद्धतीने बॉयलर कोंबड्यांचा संगोपन करतात. त्यांच्या पोल्ट्रीमध्ये एकूण 3700 कोंबड्या होत्या. काल सोमवारी सायंकाळी संतोष पोंदे कोंबड्यांना खाद्य टाकण्यासाठी पोल्ट्री शेडमध्ये गेले असता काही कोंबड्या मेलेल्या आढळल्याने त्यांनी स्थानिक डॉक्टरांना बोलवून उपचार सुरू केले..आज मंगळवारी सकाळपर्यंत एकूण 3600 कोंबड्यांचा मृत्यू झाला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. फक्त 100 कोंबड्या जिवंत राहिल्या आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अचानक कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याने श्री. पोंदे यांचे सुमारे सहा ते सात लाख रुपये नुकसान झाले आहे.पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, खरेदी विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल वाळुंज व कोतवाल विकास दाभाडे यांनी आज मंगळवारी सकाळी पोल्ट्री शेडला भेट देऊन माहिती घेतली व पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाला तातडीने पंचनामा करण्याचे सूचना केली. तसेच श्री. पोंदे यांना शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी लवकरच माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन माहिती देणार असल्याचे अंकिता वाळुंज यांनी सांगितले..सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी, आंबेगाव (घोडेगाव) डॉ. प्रशांत साळवे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, अवसरी खुर्द डॉ. वसंतराव वाळुंज, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, धामणी डॉ. संजय पांडे, प्रशांत पिंगळे यांनी आज मंगळवारी सकाळी पोल्ट्री शेडला भेट देऊन पंचनामा केला.एकूण 3592 कोंबड्यांचा मृत्यू झाला असुन, उष्माघाताने कोंबड्याचा मृत्यू झाला असावा असा अंदाज वर्तवला जात आहे. काही मृत कोंबड्याच्या शरीरातील अवयव औंध (पुणे) येथील पशुरोग अन्वेषण विभागात तपासणी साठी पाठवले असुन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्यूचे कारण समजेल, असे डॉ. प्रशांत साळवे यांनी संगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.