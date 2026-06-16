पुणे

Broiler Chickens Death : एका रात्रीत पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्यांचा अचानक मृत्यु; सुमारे सात लाखाचे नुकसान, उष्माघाताने मृत्यू झाल्याचा अंदाज

पोल्ट्री व्यावसायिक संतोष पोंदे यांच्या पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्या रात्री अचानक मृत्युमुखी पडल्याने लाखणगावात एकच खळबळ उडाली.
3600 Broiler chickens death in lakhangaon

3600 Broiler chickens death in lakhangaon

sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव - लाखणगाव, ता. आंबेगाव येथील पोल्ट्री व्यावसायिक संतोष ज्ञानेश्वर पोंदे यांच्या पोल्ट्रीमधील सुमारे 3600 बॉयलर कोंबड्या रात्री अचानक मृत्युमुखी पडल्या सबंधित शेतकऱ्याची सुमारे सहा ते सात लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

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