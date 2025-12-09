Leopard Attack Asthapur : अष्टापुरात बिबट्याची दहशत पुन्हा वाढली; पहाटे महिलेला केले जखमी; ग्रामस्थ आक्रोशित!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : आष्टापूर ग्रामपंचायत हद्दीतील खोलशेत वस्ती मध्ये मंगळवारी ता. ०९ रोजी पहाटे ०५:१५ वाजता बिबट्याने अंजना वाल्मीक कोतवाल वय अंदाजे ५५ यांच्यावर हल्ला करून त्यांना जखमी केले आहे.सदर महिला आज सकाळी आष्टापूरातील खोलशेत वस्ती येथून खानापूर येथे दशक्रिया विधीला जाण्यासाठी,आपल्या राहत्या घरापासून सुरेश आनंदा कोतवाल यांच्या घराकडे निघाल्या होत्या, या दरम्यान रस्त्यामध्ये बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला.त्या हल्ल्यामध्ये त्या जखमी झाल्या असून त्यांच्या डोक्यावर कपाळावर व पायावर बिबट्याच्या दातांनी जखमा केलेल्या आहेत.त्यांना वाघोली येथे खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे..वन विभागाने या परिसरातील नरभक्षक बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करावी.ह्या हिंस्त्र जंगली पशू पासून ग्रामीण भागातील जनतेला भयमुक्त वातावरणात जगता यावे म्हणून लवकरात लवकर पकडण्यात यावे अशी मागणी आष्टापुरच्या विद्यमान सरपंच पुष्पा सुरेश कोतवाल,उपसरपंच संजय भिकू कोतवाल, यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक शामराव कोतवाल,माजी संचालक श्रीहरी कोतवाल,माजी सरपंच कविता जगताप,माजी उपसरपंच सोमनाथ कोतवाल,दत्तात्रेय कटके, राजेश कोतवाल समस्त ग्रामस्थ आष्टापुर यांनी केली आहे..Pune Farmer's Protest : सोलापूरचा उसदर पेच; पुण्यात साखर आयुक्तालयासमोर जनहित शेतकरी संघटनेचे बेमुदत आंदोलन पेटले.यासंदर्भात तालुका वनाधिकारी सुरेश वरक यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी सुरुवातीला प्रतिसाद दिला नाही.नंतर त्यांनी फोन करून माहिती दिली की, सदरच्या महिलेला रुग्णालयात दाखल केले असून ती डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे, तिच्या प्रकृतीला कोणताही धोका नाही असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे,वन खात्याचे काही कर्मचारी देखील तेथे उपस्थित आहेत.या भागातील बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी आम्ही तातडीने त्या भागात दोन ते तीन पिंजरे लावण्याची व्यवस्था करीत आहोत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.