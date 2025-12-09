पुणे

Leopard Attack Asthapur : अष्टापुरात बिबट्याची दहशत पुन्हा वाढली; पहाटे महिलेला केले जखमी; ग्रामस्थ आक्रोशित!

Asthapur Women Injured : अष्टापुरातील खोलशेत वस्तीमध्ये पहाटे महिलेला बिबट्याने जखमी केल्याने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वन विभागाने तातडीने पिंजरे लावण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
Asthapur Haveli leopard attack injures a woman

Asthapur Haveli leopard attack injures a woman

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : आष्टापूर ग्रामपंचायत हद्दीतील खोलशेत वस्ती मध्ये मंगळवारी ता. ०९ रोजी पहाटे ०५:१५ वाजता बिबट्याने अंजना वाल्मीक कोतवाल वय अंदाजे ५५ यांच्यावर हल्ला करून त्यांना जखमी केले आहे.सदर महिला आज सकाळी आष्टापूरातील खोलशेत वस्ती येथून खानापूर येथे दशक्रिया विधीला जाण्यासाठी,आपल्या राहत्या घरापासून सुरेश आनंदा कोतवाल यांच्या घराकडे निघाल्या होत्या, या दरम्यान रस्त्यामध्ये बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला.त्या हल्ल्यामध्ये त्या जखमी झाल्या असून त्यांच्या डोक्यावर कपाळावर व पायावर बिबट्याच्या दातांनी जखमा केलेल्या आहेत.त्यांना वाघोली येथे खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे.

Loading content, please wait...
attack
Leopard
uruli kanchan
Forest department
wildlife department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com