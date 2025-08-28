पुणे

Ashtavinayak Darshan : गणेशोत्सवात ओझर, मोरगाव, लेण्याद्रीला भाविकांची गर्दी

Ganeshotsav 2025 : ओझर येथील विघ्नहर गणपतीच्या जन्मोत्सवानिमित्त पुष्पवृष्टी, पालखी सोहळा, भजन-कीर्तन व महाआरतीने भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले.
Ashtavinayak Darshan
Ashtavinayak DarshanSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : आजपासून सुरू झालेल्या गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून राज्यातील विविध ठिकाणांहून भाविकांनी पुणे जिल्ह्यातील अष्टविनायकाच्या मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी गर्दी केली होती. त्यातच सुरू असलेल्या द्वारयात्रेचा आनंदही भाविकांनी घेतला.

Loading content, please wait...
festival
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com