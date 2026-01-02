Pune News: परीक्षा परिषदेमार्फत भरतीला विरोध; शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) गैरव्यवहार, निर्णयाविषयी भावी शिक्षकांमध्ये नाराजी!

पुणे: शिक्षक आणि पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच जाहीर केला आहे. मात्र, या निर्णयास भावी शिक्षकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) गैरव्यवहार, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टेट) परीक्षेतील गोंधळ, आदी कारणांमुळे त्यांनी विरोध दर्शविला आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी यांसारख्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित परीक्षेचे आयोजन आणि निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे, अशा विचारातून शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि पदभरतीशी संबंधित सर्व कामकाज राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविले आहे. परंतु, त्याला शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. २०१७ पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होत असून, यापुढेही ती त्या पद्धतीने सुरू राहावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे..शिक्षण आयुक्त स्तरावरून होणारी पारदर्शक शिक्षक भरती आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे देण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो. यापूर्वी टीईटी परीक्षेच्या गैरव्यवहारप्रकरणी परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांवर कारवाई झाली आहे. परीक्षा परिषदेकडे ही प्रक्रिया सोपविल्यास शिक्षक भरती पारदर्शक होईल का? याबाबत शंका आहे.- अब्दुलगणी शेख, अभियोग्यताधारक विद्यार्थी.पवित्र पोर्टलचे काम परीक्षा परिषदेकडे देण्याचा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतला गेला, याबाबत स्पष्टता नाही. आधीच संथ आणि वादग्रस्त ठरलेल्या प्रक्रियेत पुन्हा एक प्रयोग कशासाठी, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे.- शुभम लांडे.यापूर्वीचा इतिहास पाहता राज्य परीक्षा परिषदेचा ढिसाळ कारभार आणि टीईटी आणि टेट परीक्षेतील गोंधळ सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य अभियोग्यताधारकांचा परीक्षा परिषदेवर विश्वास नाही. त्या तुलनेत शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा शिक्षक भरती संदर्भात अनुभव चांगला आहे. २०१७ पासून शिक्षक भरती पारदर्शक पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे यापुढेही शिक्षक भरतीची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फतच होणे आवश्यक आहे.- सुमीत सातपुते, लातूर.Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .परीक्षा परिषदेचा मागील इतिहास पाहता, सर्व कारभारच अनागोंदी आहे. त्यामुळे भावी शिक्षकांचा परीक्षा परिषदेवर विश्वास नाही. शिक्षक भरती प्रक्रिया किचकट असली तरी शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत २०१७ पासून राबविली जात आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवा निर्णय तत्काळ रद्द करावा.- सुबोध गोस्वामी, भंडारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.