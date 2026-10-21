पुणे

Pargaon News : बिरोबाच्या पारंपारिक दसरा महोत्सवात पुजारी यांनी कंबरेला दोरीबांधून ओढल्या बारा बैलगाड्या

जारकरवाडी, ता. आंबेगाव येथे पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला.
jarkarwadi biroba dasara mahotsav

jarkarwadi biroba dasara mahotsav

sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव - जारकरवाडी, ता. आंबेगाव येथे पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. दसऱ्यानिमित्त आयोजीत श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त हरिकीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
Celebration
Pargaon
Marathi News Esakal
www.esakal.com