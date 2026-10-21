Pargaon News : बिरोबाच्या पारंपारिक दसरा महोत्सवात पुजारी यांनी कंबरेला दोरीबांधून ओढल्या बारा बैलगाड्या

पारगाव - जारकरवाडी, ता. आंबेगाव येथे पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण उत्साहात साजरा करण्यात आला. दसऱ्यानिमित्त आयोजीत श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त हरिकीर्तन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते..७८ वर्षीय पुजारी गणपत येमना मंचरे यांनी कमरेला बांधलेल्या दोरीच्या साह्याने देवाच्या मानाच्या १२ बैलगाड्या ओढल्या हा पारंपारिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो भाविक उपस्थित होते.या परिसरातील भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या श्री. बिरोबा देवाच्या उत्सवानिमित्त दहा दिवस हरीकीर्तन महोत्सव, भजनासह दररोज रात्री सवाद्य धनगरी ओव्या गायिल्या गेल्या. काल मंगळवारी दसऱ्याच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजता पुजारी गणपत मंचरे यांना पंरपरेनुसार हळद लावण्यात आली..त्यानंतर त्यांना झेंडुच्या फुलांच्या मुंडवळ्या बांधुन त्यांची ढोल, डफ व ताशांच्या गजरात बिरोबाच्या नावाने चांगभलच्या जयघोषात पिवळ्या धम्मक भंडाऱ्याची उधळण करत ग्रामप्रदक्षिणा काढण्यात आली. यावेळी येथील तरुणांनी पारंपारिक धनगरी गजीनृत्य सादर केले.पांडुरंगाच्या मंदीरासमोर एकाला एक दोरीच्या साह्याने बांधलेल्या लाकडी बैलगाड्या पुजारी गणपत मंचरे यांनी कमरेला बांधलेल्या दोरीच्या साह्याने काही अंतर ओढत नेल्या. हा पारंपारिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी परिसरातील हजारो भाविक उपस्थित होते. यानंतर बिरोबाच्या मंदिरात महाआरतीचा कार्यक्रम झाला..दसरा महोत्सवादरम्यान जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, भीमाशंकर साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष देवदत्त निकम, पंचायत समिती सदस्या अंकिता वाळुंज, श्वेता ढोबळे, दौलत लोखंडे, दत्ताराम वैद, रामचंद्र ढोबळे, रमेश लबडे, सरपंच प्रतीक्षा बढेकर, अतुल पवळे, कचरदास भोजने, पांडुरंग भोजने आदींनी भेटी देऊन शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाची व्यवस्था नवनाथ मंचरे, रविंद्र भांड, निवृत्ती भांड ,भागाजी भांड, अविनाश पवार, अविनाश तागड, गणेश भांड, कचरदास मंचरे , पोपट भोजणे, उत्तम मंचरे, प्रमोद पाचपुते व गावातील तरुणांनी पाहीली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.